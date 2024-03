L’ancien Limougeaud Kristian Doolittle prolonge à Perth

Kristian Doolittle (2,01 m, 26 ans) était censé jouer pour le Limoges CSP sur cette saison 2023-2024, mais c’est finalement à Perth qu’il a brillé. L’ailier-fort vient de prolonger pour une saison supplémentaire chez les Wildcats.



Demi-finaliste de National Basketball League (NBL) avec Perth, aux côtés du prospect français Alexandre Sarr, Kristian Doolittle a tourné à 9 points à 43,1% de réussite aux tirs (dont 23,6% à 3-points), 6,7 rebonds et 2,1 passes décisives en 30 minutes. L’été dernier, il avait rejoint le CSP mais avait été licencié mi-septembre « suite à la survenance de comportements que le club ne peut tolérer ».

Season number ✌️ with Doo!

The Perth Wildcats are excited to announce the re-signing of Kristian Doolittle for the 2024/25 season.

Full story: https://t.co/dmbYaOfmPN pic.twitter.com/K0aJyZ4Vae

— Perth Wildcats (@PerthWildcats) March 19, 2024