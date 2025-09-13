Recherche
À l'étranger

L'ancien Roannais Cyril Langevine signe en Israël

Cyril Langevine rejoint l'Hapoël Galil Elyon en Winner League. Le pivot guyanien-américain de 2,03m, ancien joueur de Roanne, s'engage pour une nouvelle aventure après une saison remarquée en Grèce où il était l'un des meilleurs rebondeurs du championnat.
00h00
L'ancien Roannais Cyril Langevine signe en Israël

L’ancien intérieur de Roanne Cyril Langevine s’est engagé en Israël après une saison à Maroussi.

Crédit photo : Olivier Fusy

L’Hapoël Galil Elyon a officialisé l’arrivée de Cyril Langevine (2,03 m, 27 ans) pour la saison 2025-2026. Passé par la Chorale il y a deux ans, le pivot guyanien-américain apporte son expérience des championnats européens à la formation israélienne, après avoir brillé en Grèce la saison dernière.

Cyril Langevine sort d’une bonne saison avec Maroussi en championnat grec, où il s’est imposé comme l’un des dix meilleurs rebondeurs de la ligue. Le diplômé de l’Université de Rhode Island en NCAA a compilé des moyennes de 9,0 points et 6,6 rebonds en 24 matchs. En parallèle, l’intérieur a également disputé 14 rencontres de FIBA Europe Cup, affichant des statistiques de 9,2 points, 5,9 rebonds, 1,0 passe et 1,3 interception par match.

Photo_Basketball_Player-Cyril Langevine.jpg
Cyril LANGEVINE
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 27 ans (16/08/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Esake
PTS
9
#67
REB
6,6
#10
PD
0,8
#123

Un parcours européen déjà riche

Avant son passage en Grèce, Cyril Langevine avait évolué en France sous les couleurs de la Chorale de Roanne lors de la saison 2023-2024. Avec 5,4 points à 48% aux tirs et 3,8 rebonds de moyenne, il n’avait pas pu empêcher la relégation de la Chorale en Pro B – nouvellement ELITE 2.

Depuis sa sortie de NCAA en 2020, Langevine a accumulé les expériences à travers l’Europe. Il a notamment évolué en Italie à Vérone, en Pologne avec WKS Slask et au Wilki Morskie, en Suède à Jamtland, et en Allemagne avec MBC. Après six clubs en six saisons professionnelles au compteur, Langevine entame un nouveau chapitre en Winner League israélienne.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Roanne
Roanne
T-shirt offcourt

