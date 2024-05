Landerneau continue son sans faute dans les playdowns, Saint-Amand à la peine

Le Landerneau Bretagne Basket a fait un pas de plus vers le maintien. Les Bretonnes ont battu les Flammes Carolo Basket (71-81) ce dimanche 5 mai. Dans le même temps, Saint-Amand les Eaux s’est incliné 75 à 72 contre le Roche Vendée Basket Club. Le club nordiste ne compte toujours pas de victoires dans ces playdowns LFB 2024.

Landerneau a pu compter sur son collectif. En effet, 6 joueuses ont marqué 10 points ou plus. Du coté des Flammes Carolo, seulement deux joueuses ont atteint la barre des 10 points : Sara Chevaugeon (10) et Jasmine Walker (23). Souhaitant maintenir le LBB en LFB pour terminer sa carrière, Virginie Bremont a comptabilisé 16 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. La future Berruyère Amy Okonkwo a totalisé 14 points, 8 rebonds, 2 passes et 4 interceptions. Le club finistérien est parvenu à creuser l’écart dans le troisième quart-temps avec un 22-11. Landerneau s’est finalement imposé 81 à 71.

Le RVBC a infligé à Saint-Amand sa quatrième défaite des playdowns. Les Vendéennes se sont imposées de 3 points, 75 à 72. Malgré 6 joueuses à plus de 10 points, les Nordistes sont tombées, notamment face au duo Clarke – Suarez-Utrero. Malgré sa maladresse du jour, Tiffany Clarke a marqué 17 points et capté 6 rebonds. Ana Suarez-Utrero a inscrite 25 points à 50% de réussite aux tirs, pris 4 rebonds et distribué 7 passes pour finir à 25 d’évaluation.

LBB et le RVBC font un pas vers le maintien

Avec ces deux succès, la Roche Vendée et Landerneau se rapprochent du maintien en LFB. Tandis que Saint-Amand s’en éloigne.

Le classement après la quatrième journée :



1. Charleville-Mézières (14 points |6-4)

2. Landerneau* (13 points | 6-4)

3. Roche Vendée* (12 points | 5-5)

4. Saint-Amand (11 points | 3-7)