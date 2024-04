Amy Okonkwo en route pour Bourges ?

La saison du Tango Bourges Basket bientôt terminée, les informations filtrent quant à l’avenir de l’effectif professionnel. Après l’annonce de l’arrivée probable de Kariata Diaby, c’est une autre (future) ex-intérieur de Landerneau qui devrait déménager dans le Berry selon nos informations. L’internationale Amy Okonkwo (1,88 m, 27 ans) devrait densifier la raquette de Bourges aux côtés de Diaby et Ana Maria-Filip, au moins, ainsi que la jeune Alicia Tournebize (17 ans le 21 juillet).

MVP de l’AfroBasket 2023

Passée professionnelle en 2019 à sa sortie de TCU (NCAA), Amy Okonkwo a joué en Espagne deux ans avant de connaître une première expérience en LFB, à Saint-Amand en 2021-2022 (12,2 points de moyenne à 44,3% de réussite aux tirs et 6 rebonds en 22 minutes sur 9 matches). Cette intérieure shooteuse (plus de 5 tentatives à 3-points par match cette saison en LFB) a ensuite évolué en Israël et au Mexique avant d’arriver à Landerneau en 2023. Très productive au LBB (17,5 points à 44,8% de réussite aux tirs, 6,5 rebonds et 1,6 passe décisive pour 17,3 d’évaluation en 35 minutes), la championne d’Afrique 2021 et 2023 (et MVP de cette édition) avec le Nigeria devraint ainsi découvrir le haut de tableau LFB en 2024-2025. Mais avant, elle espère maintenir Landerneau à ce niveau.