L’arrière scoreur Jamel Morris rejoint Chalon

Jamel Morris (1,90 m, 31 ans) est le nouvel arrière de l’Élan Chalon. Le vétéran veut se relancer après une saison difficile à Brinsidi, terminée à l’avant-dernière place de la Serie A.

Professionnel depuis 2016 et sa sortie de l’Université de Fairmont State évoluant en NCAA II, Jamel Morris a joué en G-League, au KK Split en Croatie, au Legia Varsovie en Pologne, en Allemagne à Weissenfels (cinquième meilleur marqueur de BBL) avant de briller en EuroCup avec le club lituanien de Lietkabelis (15,1 points et 2,4 passes décisives de moyenne). Après cette saison, il s’est engagé avec Brindisi mais son équipe a terminé avant-dernière et a raté la qualification en BCL. Arrière gaucher, le natif de l’Ohio a tourné à 12,2 points à 37,8% de réussite aux tirs (dont 34,6% à 3-points), 2,5 rebonds et 2,6 passes décisives en 28 minutes.

Par ailleurs, Jamel Morris possède déjà une petite expérience française. En 2020/21, le néo-bourguignon a fait partie de la très belle équipe orléanaise (avec Paris Lee et Chima Moneke), débarquant pour le sprint final au printemps. Sous les ordres de Germain Castano, il a présenté un bilan individuel correct (7,1 points à 41%, 1,8 rebond et 1 passe décisive), ne venant pas perturber la folle dynamique de l’OLB (10v-4d avec lui).

La réaction de Savo Vucevic, le coach de l’Élan Chalon : « Nous avions déjà voulu recruter Jamel la saison dernière mais il avait opté pour un club qualifié en FIBA Europe Cup. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Eurocup et qui pourra nous apporter non seulement au scoring mais également dans la création. »

Selon nos informations, l’Elan Chalon a également bien avancé sur ses recrues aux postes 3, 4 et 5.