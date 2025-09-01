L’AS Monaco a repris l’entraînement avec Calathes et Motiejunas, Mike James attendu mercredi

Comme l’ASVEL et Paris, en cette fin de mois d’août, l’AS Monaco a débuté la préparation pour son exercice 2025-2026. L’occasion de vérifier que certaines têtes sont toujours bel et bien là sur le Rocher, après un été plutôt calme sur le marché des transferts par rapport aux derniers étés. Comme c’est le cas pour Nick Calathes et Donatas Motiejunas, présents à la reprise de l’entraînement, malgré des rumeurs qui les envoyaient loin de la Principauté.

Calathes et Motiejunas toujours là

Sous contrat avec Monaco pour l’exercice 2025-2026, Nick Calathes (1,96 m, 36 ans) et Donatas Motiejunas (2,13 m, 34 ans) pourraient donc partir pour une nouvelle saison avec l’ASM.

Parmi les recrues phares de la saison 2024-2025, le meneur grec, forfait pour l’EuroBasket, a connu un dernier exercice pénible. Régulièrement embêté par son genou, il n’a jamais pu pleinement apporter à son équipe, ne réalisant par exemple que 13 apparitions en saison régulière d’EuroLeague (pour 3,7 points et 3,8 passes décisives de moyenne). Ce qui incitait logiquement le club monégasque à vouloir s’en séparer.

Pour l’intérieur lituanien, la dernière saison a été tout aussi pénible. N’entrant plus dans les plans de jeu de Vassilis Spanoulis au fur et à mesure, il n’a même pas disputé la moindre minute en playoffs de Betclic ELITE, après avoir connu sa plus faible production en EuroLeague (6,4 points et 3,1 rebonds en 14 minutes de jeu en moyenne). Contrairement à Nick Calathes, Domantas Motiejunas est cependant l’un des cadres de l’histoire récente de l’AS Monaco, ayant rejoint le projet dès les débuts en EuroLeague en 2021.

🔙🇲🇨 Les Roca Boys sont de retour pour la première séance d'entraînement en Principauté 😁#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/hh2zWO041p — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) August 30, 2025

Mike James va arriver

L’autre dossier de la fin de saison dernière et de l’été en Principauté était celui de Mike James (1,85 m, 35 ans). Suspendu pendant les playoffs de Betclic ELITE suite à un incident hors-terrain, le natif de l’Oregon était même rentré aux États-Unis en pleine finale du championnat, jetant ainsi le flou sur son avenir avec la Roca Team. Après des semaines de silence, le club avait finalement publié un communiqué pour confirmer le retour de sa superstar, sous contrat jusqu’en 2027.

Alors forcément, quand l’AS Monaco a publié des contenus sur sa reprise de l’entraînement, la non-présence de Mike James a alerté les fans monégasques. Mais ce dernier devrait rejoindre le groupe à partir de ce mercredi 3 septembre, qui ne prendra cette fois pas la direction de Bormio (Italie) pour le gros de sa préparation, comme c’était de coutume ces dernières années.

L’effectif actuel de Monaco pour la saison 2025-2026 :