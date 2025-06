L’AS Monaco rejoint Paris en finale, après l’effondrement de l’ASVEL lors de la fin du match 4 !

L’on a longtemps cru qu’ASVEL et Monaco allaient se retrouver ce jeudi 12 juin pour un 5e et dernier match décisif. Jusqu’à la 35e minute du match 4… avant que la Roca Team ne termine la rencontre sur un 20-0 aussi fatal qu’hallucinant, pour l’emporter (91-86) et ainsi sortir vainqueur de sa série des demi-finales contre Villeurbanne (3-1). Double tenante du titre, l’ASM est encore en course pour un triplé, avec des retrouvailles face au Paris Basketball en finale des playoffs de Betclic ELITE.

Développement à venir.