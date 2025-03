L’AS Monaco s’impose chez le leader Olympiakos et fonce vers le Top 4 de l’EuroLeague

À force, l’AS Monaco va demander de jouer tous ses matchs en Grèce. En novembre, le déplacement au Panathinaïkos avait coïncidé avec la première de Vassilis Spanoulis et fut l’occasion d’un gros coup (91-88). Trois mois après, la Roca Team a récidivé dans l’antre de l’Olympiakos (80-77), à l’occasion du retour de Kill Bill dans le club qui a bâti sa légende.

Une victoire de trainards (-9 à la 25e minute) qui place l’ASM sur la voie royale pour les playoffs, et même un peu plus que cela. En allant s’imposer chez le leader, où Evan Fournier a confirmé ses grosses difficultés du moment (6 points à 3/10 et 0 d’évaluation), le club de la Principauté a pris une très forte option sur une place finale dans le Top 4. Où la preuve que les coéquipiers d’un Jaron Blossomgame record (18 points) sont particulièrement compliqués à manœuvrer lorsqu’ils sont réellement connectés. Dommage que cela n’arrive que quatre fois sur cinq…

« Cela ne veut pas dire grand chose d’aller gagner à l’Olympiakos », avoue un Mike James aux accents très altruiste (11 points et 12 passes décisives). « On n’envisageait pas ce match comme ça. On essaye juste de se qualifier pour les playoffs et, si possible, de sécuriser l’avantage du terrain. L’Olympiakos a été la meilleure équipe de la saison donc il fallait venir avec la bonne attitude et la bonne énergie. On veut continuer de construire là-dessus. » Prometteur !