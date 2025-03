L’ASVEL va rejouer en vert

En 2018, la nouvelle direction de l’ASVEL avait suscité la polémique en changeant de couleur. La couleur historique du vert avait été abandonné au profit du noir. Mais pour célébrer l’histoire du basketball européen et sa compétition majeure, l’EuroLeague a lancé « l’héritage week ». Ainsi, les 25 et 27 mars, contre l’Olympiakos et le Zalgiris Kaunas, l’ASVEL jouera de nouveau avec un maillot vert.

Plus qu’un maillot, un monument du basket français 💚 L’éclat du vert, symbole d’une équipe qui a fait vibrer toute une génération. Comme un héritage qui traverse le temps, ce maillot en édition limitée rend hommage à l’épopée européenne de 1997. 🛒 Dispo en ligne :… pic.twitter.com/N4pInnHcZZ — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) March 17, 2025

Outre ce maillot, l’ASVEL a prévu une série d’hommage, notamment concernant les acteurs de la qualification pour le Final Four 1997. Un clip a été tourné avec le coach de l’époque, Gregor Beugnot, pour annoncer l’évènement.