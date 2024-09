L’ASVEL vainqueur du Mans en ouverture : Pierric Poupet en tire « beaucoup de satisfactions »

Avec la JL Bourg, l’ASVEL a signé la belle opération de cette première journée de Betclic ELITE. Au contraire de Monaco et Paris, le club villeurbannais n’a pas été piégé par Le Mans dimanche 22 septembre (85-71).

La première win de la saison ! ✅ Nos Villeurbannais s’imposent à l’Astroballe face au MSB et lancent parfaitement leur saison en championnat de France ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/bRtinA2eVE — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) September 22, 2024

« Chacun a apporté sa pierre à l’édifice »

Après un début de semaine tumultueux, lié notamment à l’avenir de Paris Lee – finalement resté dans le Rhône -, l’ASVEL a bien terminé pour sa reprise de championnat. Comme en ouverture de saison dernière, les Rhodaniens l’ont emporté contre Le Mans. De quoi donner quelques motifs de satisfaction à son entraîneur Pierric Poupet, comme rapporté par L’Équipe.

« Je retiens d’abord la victoire mais je suis aussi satisfait d’avoir pu gérer les temps de jeu et faire jouer tout le monde. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice, il y a beaucoup de satisfaction et encore beaucoup de travail. »

En effet, que ce soit le secteur extérieur ou intérieur, tout le monde a plu ou moins contribué à l’ASVEL. Sous le feu des projecteurs avec Paris Lee (10 points), les lignes arrières ont été présentes, avec le vétéran Nando de Colo à la création (7 points et 6 passes décisives) et le duo Shaquille Harrison (12 points) – Théo Maledon (11 points) au scoring. Mais c’est peut-être le secteur intérieur qui a assis le succès villeurbannais contre le MSB, avec notamment le match quasi-parfait de Joffrey Lauvergne (17 points à 8/9 aux tirs, et 7 rebonds), comme le concédait l’entraîneur manceau Guillaume Vizade.

« Je suis fier du combat qu’ont mené les gars dans la volonté, l’entraide, la solidarité contre une raquette avec trois vrais pivots (Lauvergne, Sako et Black) auxquels on rend des centimètres. »

Deux chocs à venir contre la JL Bourg et l’AS Monaco

Parmi ce trio qui a fait mal au Mans, Neal Sako (2,10 m, 25 ans) a fait ses débuts avec l’ASVEL et a également donné satisfaction pour ses premiers pas officiels (6 points et 6 rebonds en 17 minutes de jeu).

« C’est une belle soirée, c’est important de bien commencer sur une victoire à domicile, notait le pivot de 25 ans. Notre avantage par rapport à beaucoup d’équipes, c’est notre effectif important (13 joueurs), ça s’est vu ce soir et ce sera le cas encore plusieurs fois cette saison. » Un avantage que l’ASVEL n’aura pas réellement lors de ses deux prochaines sorties en Betclic ELITE : à Bourg-en-Bresse et contre l’AS Monaco. Une doublette qui fera figure de véritable révélateur pour Pierric Poupet et son effectif.