Des larmes et une victoire en double prolongation pour La Roche Vendée, le BLMA nouveau dauphin de Bourges

Débutée en fanfare par une victoire in-extremis de Chartres sur Angers, la 16e journée de La Boulangère Wonderligue s’est achevée ce dimanche 16 février avec de nombreux très gros duels. Outre les affrontements du haut de tableau entre Lattes-Montpellier et les Flammes Carolo ou encore celui des derniers de champions de France entre Bourges et Villeneuve d’Ascq, c’est La Roche Vendée, lanterne rouge, qui a réalisé la victoire sensation du week-end.

Des larmes, un gros coeur : La Roche Vendée gagne en double prolongation !

Adossé à la dernière place en raison notamment d’un retrait de deux points par la FFBB, La Roche Vendée a décroché une sacrée victoire bonus en cette mi-février. Face à Charnay, l’une des belles surprises de LFB cette saison, le club vendéen est parvenu à s’imposer après prolongation (83-77). Malgré une entame de match catastrophique (6/18), les joueuses d’Emmanuel Body, qui vit sa dernière saison au RBVC, ont su rebondir, passant pour la première fois devant dans la dernière minute du temps réglementaire.

La rencontre était cependant loin d’être terminée, prolongée à chaque fois par Elizabeth Balogun. Mais avec un énorme coeur, et aussi quelques larmes de joie, La Roche Vendée est finalement parvenu à décrocher un succès qui pourrait compter gros en fin de saison : « Quand je vois mes coéquipières aussi motivées, le coach nous pousser et que l’on réussit à revenir, je ne peux qu’être ému », souriait Carine Silatsa auprès de Ouest-France. Utilisée 11 minutes en moyenne cette saison, la Camerounaise a effectué une partie pleine d’engagement de dimanche (7 points et 14 rebonds en 36 minutes).

C’EST QUOI CE MATCH ?? 🤯🥶 Elizabeth Balogun qui envoie le match pour une deuxième prolongation 💥#LaBoulangèreWonderligue pic.twitter.com/pHON3bkmAt — LFB (@basketlfb) February 16, 2025

Lattes-Montpellier a effectué l’autre très belle opération de cette journée en dominant largement Charleville-Mézières (86-57). Le BLMA a été parfaitement emmené par sa meneuse Romane Bernies, bien revenue des matchs internationaux avec les Bleues pour terminer quasi en double-double (18 points et 9 passes décisives). L’équipe de Valéry Demory a également pu compter sur le match au plus-que-parfait de Dulcy Fankam Mendjiadeu (24 points à 10/10 aux tirs).

Leïla Lacan, une soirée passée sur la ligne des lancers francs

Dans les autres résultats de cette 16e journée, Basket Landes a pris le meilleur sur l’ASVEL féminin (79-74). Emmené par une Leïla Lacan ultra-agressive (27 points dont 17/17 aux LFs, pour 34 d’évaluation), le club landais n’a pas tremblé pour l’emporter, passant notamment un 14-0 dans le dernier quart-temps.

Enfin, Landerneau et Bourges ont signé les seuls succès à l’extérieur de cette 16e journée, l’emportant respectivement à Tarbes et Villeneuve d’Ascq. Le Tango, avec un duo Amy Okonkwo (22 points) – Pauline Astier (12 points, 8 passes décisives) une nouvelle au rendez-vous, a ainsi conforté sa place en tête du classement.