Le 1/8e de finale de la France : le programme TV à l’EuroBasket ce dimanche 7 septembre

Après des phases de groupes dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande), l’EuroBasket 2025 entame la phase finale de la compétition, à Riga. Les 1/8e de finale se disputent sur deux jours, avec quatre matchs au programme ce samedi 6 septembre.

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Duels indécis avec Italie – Slovénie et Grèce – Israël

La journée débutera par Pologne – Bosnie-Herzégovine, où Jordan Loyd et ses partenaires tenteront de confirmer leur probante phase de poules. Ensuite, viendra le tour de la France, opposé à la Géorgie. La rencontre sera disponible en clair sur les ondes du groupe TF1, sur la chaîne TMC ou la plateforme TF1+. Il y a également l’option payante avec BeIN Sports. Pour terminer la journée, il y aura deux affiches intéressantes au programme, avec Italie – Slovénie et Grèce – Israël.

Voici le programme des matchs de ce dimanche 7 septembre :