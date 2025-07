Le All-Star Game WNBA bat son record de points, Gabby Williams parmi les meilleures scoreuses

Grande fête annuelle du basket américain, le All-Star Week-End est toujours un événement spécial pour les spectateurs. Les meilleures joueuses de la planète se sont réunies le temps de trois jours, pour la première fois à Indianapolis. Après les concours à 3-points (remporté par Sabrina Ionescu) et du Skills Challenge (remporté par Natasha Cloud) de la soirée du vendredi, le All-Star Game a pris place ce samedi 19 juillet. Et dès l’échauffement, les joueuses ont donné le ton en montrant qu’elles n’oubliaient pas des problématiques les plus importantes.

Revendications salariales

Grand pied-de-nez aux dirigeants, toutes les All-Stars ont porté un t-shirt « Payez-nous ce que vous nous devez » avant le match. En réponse aux faibles salaires des joueuses (148 000 dollars en moyenne) comparé à leur équivalent masculins, mais surtout par rapport aux revenus de la ligue. Les joueuses touchent en effet environ 9% des recettes de la WNBA selon une dernière étude, contre 50% en NBA. Le but est de changer les choses lors des prochaines négociations pour la nouvelle convention collective de 2026, pour laquelle le syndicat des joueuses a menacé de faire grève si elles n’obtenaient pas ce qu’elles voulaient.

Both teams wearing shirts that read “Pay Us What You Owe Us” #WNBA pic.twitter.com/LB4LBAbPNr — Aliyah Funschelle (@AliyahFun) July 20, 2025

Gabby Williams se fait plaisir

Après ce geste, les joueuses ont repris le cours du jeu et se sont amusées sur le parquet. Avec 282 points au total (151-131 pour la Team Napheesa Collier face à la Team Caitlin Clark), le record de scoring a été battu. Il faut dire que deux spots de tirs à 4-points ont été mis en place et largement utilisés par les joueuses. Et notamment par Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), qui a montré tous ses progrès dans son tir extérieur.

La néo-All Star franco-américaine a marqué deux de ces tirs très lointains. Elle termine avec 16 points à 5/11 aux tirs (dont 4/10 à 3-4 points) et 5 passes décisives en 24 minutes. Décidément pas épargnée même au All-Star Game, elle est la deuxième joueuse avec le plus gros temps de jeu du match. Heureusement avec une intensité forcément bien moindre en défense. Elle s’est juste baladée et a tenté des choses, comme des passes dans le dos ou des 3-points sur une jambe, inspirée par une certaine Marine Johannès qui l’a accompagnée ce week-end à Indianapolis.

Gabby for FOUR 🔥 pic.twitter.com/c6PBoa3B8A — Seattle Storm (@seattlestorm) July 20, 2025

Festival offensif

Dans les autres performances individuelles de ce festival offensif, la coéquipière de Williams à Seattle Skylar Diggins a réussi le premier triple-double de l’histoire du All-Star Game WNBA (11 points, 11 rebonds, 15 passes décisives). Autre record battu : celui de la meilleure performance individuelle. Élue MVP du match, Napheesa Collier a en effet dépassé le précédent record en marquant 36 points.

Les joueuses ont juste pris du plaisir avec une liberté totale en attaque. « La défense est absolument horrible, c’est une démonstration inquiétante de notre sport… On met beaucoup de tirs, mais c’est sûrement parce que notre défense est nulle » a déclaré en rigolant la rookie Paige Bueckers pendant le match. En somme, un All-Star Game tout ce qu’il y a de plus banal. Qui a permis aux stars du pays de souffler un peu, avant que la saison ne reprenne dans… trois jours.