Le congé paternité de Jack Nunge est mal tombé pour l’ESSM Le Portel

Déjà bien embêté par la blessure de Deondre Burns, Le Portel a en plus dû disputer sa dernière rencontre de 2024 sans Jack Nunge. Heureux papa d’un petit garçon le 25 décembre, jour de Noël, le joueur américain a dû observer trois jours de congé paternité, comme la loi l’exige. Cela a ainsi privé l’ESSM de son intérieur pour la réception du SLUC Nancy le vendredi 27 décembre.

Ainsi, après la défaite contre le club lorrain, la 11e de la saison en 14 matchs de Betclic ELITE, Eric Girard a déploré cette situation auprès de La Voix du Nord. « Des gars qui ont joué après être devenus papa, je pourrais vous en citer plusieurs. C’est quand même incroyable, il voulait jouer et on l’en empêche. » L’absence de Jack Nunge est d’autant plus regrettable pour le club stelliste qu’il s’est fait matraquer à l’intérieur lors de cette rencontre contre le SLUC. Le MVP du All-Star Game LNB 2024, Shevon Thompson, a prospéré dans la raquette porteloise avec 24 points à 10/14 aux tirs et et 14 rebonds pour 25 d’évaluation.