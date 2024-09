Le derby du Centre Val-de-Loire pour Bourges, Lattes-Montpellier revient de loin à Charnay

Ce dimanche 29 septembre, en clôture de cette première journée de championnat de LFB, deux matchs étaient au programme. Le Tango Bourges Basket n’a pas fait de détail face à Chartres (73-58) tandis que Lattes-Montpellier a a renversé Charnay en fin de match (73-76).

Première réussie pour Bourges

Bourges n’a pas perdu de temps pour lancer sa saison. Déjà vainqueur du match des champions contre Villeneuve d’Ascq, le Tango a cette fois remporté le derby du Centre Val-de-Loire face à Chartres pour lancer sa saison en LFB. Les Berruyères n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour (73-58), avec une excellente Amy Onkonkwo en double-double (17 points, 11 rebonds et 5 passes décisives). L’équipe d’Olivier Lafargue s’est offert un premier succès convaincant face au promu chartrain.

Lattes-Montpellier renverse Charnay

Dans l’autre affiche de la journée, Lattes-Montpellier a remporté son duel face à Charnay (73-76). Tout avait pourtant bien commencé pour Charnay. En tête d’un petit point à la mi-temps (39-38, 20′), les joueuses de Stéphane Leite ont accéléré au retour des vestiaires, dans le sillage du tandem Mariama Daramy (16 points, 4 rebonds et 2 passes décisives) – Monique Makani (23 points, 4 rebonds et 7 passes décisives), mais n’ont pas réussi à s’imposer à domicile ce dimanche.

Menées pendant 38 minutes, les Gazelles ont inversé la tendance lors des deux dernières minutes. Mené de 3 points à deux minutes du terme (68-65, 38′), le BLMA a pu compter sur l’efficacité de la paire Dulcy Fankam (17 points et 7 rebonds) – Ana Suarez-Otero (14 points, rebonds et passes décisives) et surtout sur un 3-points salvateur d’Elodie Naigre pour s’imposer sur le fil (73-76).