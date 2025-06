Le Franco-Allemand Mathieu Grujicic quitte le FC Barcelone pour la NCAA

Mi-mai, on apprenait que le FC Barcelone envisageait de menacer de fermer son centre de formation, une décision motivée par l’exode massif des jeunes pépites barcelonaises en NCAA ces dernières années. Le club catalan risque d’être conforté un peu plus dans cette possibilité avec le départ d’un nouveau prospect, Mathieu Grujicic (1,96 m, 18 ans). Le Franco-Allemand s’est s’engagé avec l’université d’Ohio State.

NEWS: Barcelona's Mathieu Grujicic has committed to Ohio State, Egemen Onen told ESPN.

The 6'7, 18-year-old made his Euroleague and ACB debuts, and was named MVP of BWB Europe and the NextGen Ulm tournament.

High-level shooter/scorer for Jake Diebler in the Big Ten. pic.twitter.com/NkhMBFVcH0

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 3, 2025