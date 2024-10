Le Havre et Quimper, seules équipes invaincues en NM1 après 4 matchs

Outre la première victoire du Pôle France face à Angers avec un grand Meïssa Faye, onze matchs de la 4e journée de NM1 étaient au programme ce vendredi 4 octobre.

L’énorme première période de Jamar Abrams, Le Havre l’emporté aux lancers francs

Les deux premiers leaders uniques des poules A et B de NM1 sont connus : Quimper et Le Havre. Face à Challans (95-72) renforcé par Randall Haynes pour pallier le départ de Brent Jackson, les Béliers ont pu compter sur un grand Jamar Abrams (25 points à 10/15 aux tirs), qui a mis en orbite son équipe en première période (16 points). Cela a en revanche été beaucoup plus compliqué pour Le Havre à Saint-Vallier (93-95). Mais les Normands ont fait preuve de solidité sur la ligne des lancers francs en fin de match pour l’emporter (27/39 au total), à l’image de Steven Cayol (23 points dont 11/14 aux LFs).

Loon-Plage aurait pu encore être la 3e équipe invaincue cette saison mais son déplacement à Besançon s’est soldé par une déconvenue (90-84). Encore au coude à coude dans la dernière minute de Jeu (85-84), les Nordistes ont notamment laissé un rebond offensif décisif à Calvin Jubenot (19 points et 6 rebonds).

Levallois et Pays de Fougères confirment leur bon début de saison

Si des équipes n’ont toujours pas connu la défaite, certaines n’ont elle pas encore goûté à la victoire. Ce fut encore le cas ce vendredi pour Charleville-Mézières et Avignon Le Pontet. Déjà sévèrement corrigé à Lyon SO en ouverture, le club vauclusien a subi une correction encore plus importante à Mulhouse (100-58). Malgré un bon départ (20-23), Avignon a ensuite plongé malgré les 27 points d’un Ruphin Kayembe bien esseulé. Même conséquence pour Charleville-Mézières contre Feurs (85-98), qui a craqué dans le dernier quart-temps (19-31).

Dans le reste des rencontres, Levallois, Toulouse, Rennes, Les Sables D’Olonne et Pays de Fougères se sont imposés à domicile. Face à Tours (86-83), les Rennais ont notamment pu compter sur un drive de Paul Billong pour l’emporter dans la dernière minute. Pays de Fougères et Levallois continuent leur bon début de saison en s’imposant respectivement contre Poissy (79-67) et Vitré (77-56). Enfin, le SCABB Lab l’a lui emporté dans le derby régional contre Lyon SO (67-76).