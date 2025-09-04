Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Le Mans corrige Limoges en préparation (+30)

Betclic ÉLITE - Le Mans a largement battu une équipe de Limoges (96-66) limitée par son nombre de joueurs disponibles ce mercredi 3 septembre lors du tournoi Pro Stars de La Baule.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Mans corrige Limoges en préparation (+30)

Trevor Hudgins a brillé face au CSP ce mercredi soir

Crédit photo : MSB

Le Mans Sarthe Basket a dominé Limoges (96-66) ce mercredi soir lors du tournoi Pro Stars de La Baule. Toujours invaincu en présaison, le MSB confirme son excellente dynamique collective.

Le MSB continue sa marche en avant

Le Mans n’a pas tremblé face à Limoges. Dès le premier quart-temps, les joueurs de Guillaume Vizade ont imposé leur rythme (26-18), s’appuyant sur leur défense et une belle adresse extérieure. Trevor Hudgins a encore joué les patrons (24 points à 5/7 à 3-points, 28 d’évaluation), bien épaulé par Shannon Bogues (13 points) et Lucas Duféal (12 points).

Malgré l’absence d’Ugo Doumbia, ménagé, le MSB a fait la course en tête toute la rencontre. À la pause, l’écart était déjà conséquent (47-36), avant que les Sarthois ne passent la vitesse supérieure au retour des vestiaires (66-42, 25e).

Limoges diminué et impuissant

Privé de Mamadou Guissé et Léon Stergar, retenus à l’EuroBasket, ainsi que de Nikola Jovanovic, blessé, le CSP a souffert des deux côtés du terrain. Javion Ware (18 points) a été l’un des seuls à surnager, mais les Limougeauds ont trop perdu de ballons et manqué d’adresse pour rivaliser. Nicolas Lang et ses partenaires n’ont jamais réussi à enflammer le match.

La jeunesse manceau prend confiance

Avec une large avance dans le dernier quart-temps (76-50), Guillaume Vizade a donné des responsabilités à ses jeunes. Bastien Grasshoff (10 points) et la recrue Lucas Duféal (12 points) se sont distingués, profitant pleinement de leur temps de jeu.

« Ils s’entraînent et on les considère pleinement. La pré-saison est l’occasion pour eux de prendre confiance et progresser », a souligné Guillaume Vizade au micro du Maine Libre après la rencontre.

Le MSB enchaînera vendredi à Angers face à Cholet, pour tenter de prolonger son sans-faute en préparation.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
theworm
Ça sent la grosse équipe au Mans. Il y a de la qualité et du banc.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Guerschon Yabusele a redonné le sourire à l'équipe de France et ses fans, avec son carton face à la Pologne
EuroBasket
00h00Match crucial pour les Bleus face à l’Islande en vue des huitièmes : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 4 septembre
EuroBasket
00h00Martin Hermannsson face à ses souvenirs français : « Je me suis demandé comment j’allais survivre un an à Charleville ! »
Trevor Hudgins a brillé face au CSP ce mercredi soir
Présaison
00h00Le Mans corrige Limoges en préparation (+30)
EuroBasket
00h00« Pardonnez mon langage, mais… » : les Bleus doivent éviter une nouvelle boulette contre l’Islande
Betclic ELITE
00h00Le Portel engage un scoreur américain pour remplacer Thomas Hieu-Courtois
EuroLeague
00h00Touché par les blessures de l’EuroBasket, le Bayern Munich teste Tibor Pleiss… en attendant Mehdy Ngouama ?
L'Arena Stadium des Sables Vendée a été inaugurée
Betclic ELITE
00h00Les Sables-d’Olonne : Cholet affronte Limoges ce dimanche dans la nouvelle Arena Stadium
David Morabito Blois 2023-24
ELITE 2
00h00L’ADA Blois confirme son coach David Morabito pour deux saisons supplémentaires
EuroLeague
00h00« Des papillons dans le ventre » pour T.J. Shorts lors de ses premiers pas avec le Panathinaïkos
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
1 / 0