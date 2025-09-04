Le Mans corrige Limoges en préparation (+30)
Trevor Hudgins a brillé face au CSP ce mercredi soir
Le Mans Sarthe Basket a dominé Limoges (96-66) ce mercredi soir lors du tournoi Pro Stars de La Baule. Toujours invaincu en présaison, le MSB confirme son excellente dynamique collective.
Les stats du match ⤵️ pic.twitter.com/o5uV7dRQwQ
— MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) September 3, 2025
Le MSB continue sa marche en avant
Le Mans n’a pas tremblé face à Limoges. Dès le premier quart-temps, les joueurs de Guillaume Vizade ont imposé leur rythme (26-18), s’appuyant sur leur défense et une belle adresse extérieure. Trevor Hudgins a encore joué les patrons (24 points à 5/7 à 3-points, 28 d’évaluation), bien épaulé par Shannon Bogues (13 points) et Lucas Duféal (12 points).
Malgré l’absence d’Ugo Doumbia, ménagé, le MSB a fait la course en tête toute la rencontre. À la pause, l’écart était déjà conséquent (47-36), avant que les Sarthois ne passent la vitesse supérieure au retour des vestiaires (66-42, 25e).
Limoges diminué et impuissant
Privé de Mamadou Guissé et Léon Stergar, retenus à l’EuroBasket, ainsi que de Nikola Jovanovic, blessé, le CSP a souffert des deux côtés du terrain. Javion Ware (18 points) a été l’un des seuls à surnager, mais les Limougeauds ont trop perdu de ballons et manqué d’adresse pour rivaliser. Nicolas Lang et ses partenaires n’ont jamais réussi à enflammer le match.
La jeunesse manceau prend confiance
Avec une large avance dans le dernier quart-temps (76-50), Guillaume Vizade a donné des responsabilités à ses jeunes. Bastien Grasshoff (10 points) et la recrue Lucas Duféal (12 points) se sont distingués, profitant pleinement de leur temps de jeu.
« Ils s’entraînent et on les considère pleinement. La pré-saison est l’occasion pour eux de prendre confiance et progresser », a souligné Guillaume Vizade au micro du Maine Libre après la rencontre.
Le MSB enchaînera vendredi à Angers face à Cholet, pour tenter de prolonger son sans-faute en préparation.
