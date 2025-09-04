Le Mans corrige Limoges en préparation (+30)

Le Mans Sarthe Basket a dominé Limoges (96-66) ce mercredi soir lors du tournoi Pro Stars de La Baule. Toujours invaincu en présaison, le MSB confirme son excellente dynamique collective.

Le MSB continue sa marche en avant

Le Mans n’a pas tremblé face à Limoges. Dès le premier quart-temps, les joueurs de Guillaume Vizade ont imposé leur rythme (26-18), s’appuyant sur leur défense et une belle adresse extérieure. Trevor Hudgins a encore joué les patrons (24 points à 5/7 à 3-points, 28 d’évaluation), bien épaulé par Shannon Bogues (13 points) et Lucas Duféal (12 points).

Malgré l’absence d’Ugo Doumbia, ménagé, le MSB a fait la course en tête toute la rencontre. À la pause, l’écart était déjà conséquent (47-36), avant que les Sarthois ne passent la vitesse supérieure au retour des vestiaires (66-42, 25e).

Limoges diminué et impuissant

Privé de Mamadou Guissé et Léon Stergar, retenus à l’EuroBasket, ainsi que de Nikola Jovanovic, blessé, le CSP a souffert des deux côtés du terrain. Javion Ware (18 points) a été l’un des seuls à surnager, mais les Limougeauds ont trop perdu de ballons et manqué d’adresse pour rivaliser. Nicolas Lang et ses partenaires n’ont jamais réussi à enflammer le match.

La jeunesse manceau prend confiance

Avec une large avance dans le dernier quart-temps (76-50), Guillaume Vizade a donné des responsabilités à ses jeunes. Bastien Grasshoff (10 points) et la recrue Lucas Duféal (12 points) se sont distingués, profitant pleinement de leur temps de jeu.

« Ils s’entraînent et on les considère pleinement. La pré-saison est l’occasion pour eux de prendre confiance et progresser », a souligné Guillaume Vizade au micro du Maine Libre après la rencontre.

Le MSB enchaînera vendredi à Angers face à Cholet, pour tenter de prolonger son sans-faute en préparation.