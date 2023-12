Le Mans fait un grand pas vers la qualification à Peristeri

Après un début de match très moyen, Le Mans a finalement redressé la barre pour s’imposer à Peristeri lors de l’avant dernière journée en Basketball Champions League (78-86). Avec cette victoire et si Malaga l’emporte Szombathely, le MSB sera assuré de disputer le play-in et pourra ainsi espérer de rejoindre le top 16 de la BCL.

⚖️ Lewis & Jones sounds like a law firm. They defended @MSB_Officiel's case in Peristeri bwin's court perfectly, 42PTS between the two guards! #BasketballCL pic.twitter.com/bR6a31QBsb

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 6, 2023