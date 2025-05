Le palmarès des trophées Espoirs Pro B dévoilé : Anthony Wassom couronné MVP, Christian Corderas coach de l’année

Quelle progression pour Anthony Wassom-Leuko (1,99 m, 21 ans) en trois saisons Espoirs Pro B. Une première pour apprendre(8,2 points à 50% et 6,8 rebonds), une deuxième pour exploser (15,8 points à 58% et 9,9 rebonds) et devenir champion de France, puis une troisième pour être couronné individuellement.

Six ans après son entrée au centre de formation de l’OLB, le jeune intérieur camerounais a donc été élu MVP du championnat Espoirs Pro B, succédant à Willan Marie-Anais (Fos 2024), Zacharie Perrin (Antibes 2023) et Hassane Gueye (ASA 2022) au palmarès.

Jean-Anthony Wassom Leuko MVP de la saison 2024-2025

Auteur d’une saison remarquable (18 points à 62%, 9,6 rebonds et 3,3 passes décisives), le natif de Yaoundé était surtout le n°1 du championnat à l’évaluation (24,1). Seul hic : il a beaucoup moins pesé chez les pros que l’an dernier (0,8 point et 0,4 rebond), avec certes plus d’entrées (19 contre 12), mais souvent pour des miettes (moins de 4 minutes en moyenne), et sans performance signature comme en janvier 2024 contre Antibes (8 points et 9 rebonds en 23 minutes)

PROFIL JOUEUR Anthony WASSOM Poste(s): Pivot Taille: 199 cm Âge: 21 ans (31/03/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs Pro B PTS 18 #8 REB 9,6 #5 PD 3,3 #37

Le cinq majeur dévoilé

Anthony Wassom figure logiquement dans le cinq de la saison. Il est accompagné de son coéquipier Lilian Marville (MVP du Final Four l’an dernier), du Poitevin Keziah Forest-Lo (qui a marqué 47 points sur un match en avril), du Roannais Samuel Mariscal (titulaire d’une double licence NM1 avec le SCABB Lab) et du Nantais Raphaël Boum (qui s’est montré en Pro B avec 16 points et 8 rebonds contre Blois).

Les 5 meilleurs joueurs de la saison en #EspoirsProB

Le formateur Christian Corderas à l’honneur

Enfin, considéré comme l’un des meilleurs formateurs français, avec une belle brochette de professionnels façonnés sous ses ordres (le héros olympique Isaïa Cordinier, Timothé Luwawu-Cabarrot, Killian Tillie ou toute la génération antiboise Zacharie Perrin – Vincent Amsellem), Christian Corderas (42 ans) a été élu coach de l’année.

Une référence de la formation 🇫🇷 Le travail de @chriscorderas encore récompensé 🏆📝

Responsable du centre de formation des Sharks, présent en assistant sur le banc des U18 qui ont gagné la finale de la Coupe de France à Bercy, le natif d’Albertville (Savoie) a mené ses Espoirs vers la première place du classement, et en finale du championnat. Ce samedi, avec 28 points de Nelson Kuba, ils ont écarté le SCABB en demi-finale (92-85).