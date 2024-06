Le Panathinaikos champion de Grèce 2024, après avoir été mené 2 à 0

Le Panathinaïkos Athènes a fini champion de Grèce 2024. Mené 2 victoires à 0 par le rival et voisin de l’Olympiakos après les deux premières manches sur son parquet, le récent vainqueur de l’EuroLeague est parvenu à retourner la situation en finale. Ce vendredi 14 juin, l’équipe de Mathias Lessort s’est imposé 89 à 84 dans la belle. Déjà auteur d’une finale d’EuroLeague remarquable, Kostas Sloukas a été élu MVP après son formidable match 5 (29 points à 10/14 aux tirs).

Alors que la partie est restée longtemps très serrée (65-64, 30′), le Panathinaikos a fait l’écart en cours de dernier quart-temps (75-66, 36′). Après le retour de l’Olympiakos à -1 (81-80), les hommes d’Ergin Ataman ont fini le boulot en défense – Nigel Williams-Goss ratant un tir à 12 secondes puis commettant une violation des 5 secondes lors d’une remise en jeu – et sur la ligne des lancers francs pour valider ce troisième succès et leur 40e titre de champion de Grèce. Mathias Lessort a cumulé 11 points et 5 rebonds en 25 minutes.

« Je ne peux pas dire que je l’avais prédit, je voulais juste gagner le plus de matchs possible et aller le plus haut possible. Nous l’avons fait. Nous avons terminé l’année de la meilleure des manières. Nous n’aurions pas pu rêver de quelque chose de mieux » Mathias Lessort, pivot du Panathinaikos

Après avoir remporté la Coupe de Grèce en février, l’Olympiakos a donc abandonné la suprématie du basketball grec à son voisin athénien.