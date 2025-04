Le Paris Basketball accède au dernier carré du Cholet Mondial Basketball

Des trombes d’eau s’abattent sur le toit de la Meilleraie, les spectateurs étaient venus en nombre pour assister à ses phases finales du tournoi, où Le Mans Sarthe Basket et le Paris Basketball figuraient. Récit de la journée de samedi, qui a donné lieu à de très belles confrontations.

Le Paris Basketball continue sa marche en avant

Le premier quart de finale de la journée a vu s’affronter le Paris Basketball, dont c’est la première participation au tournoi, et les Canadiens de Polaris. Comme la veille, le club de la capitale a impressionné dès le début par sa dimension physique. Les adversaires ont tenté de résister pour rester dans le match. L’écart a commencé à se creuser avant de regagner les vestiaires. Le club francilien parvenait trop facilement à marquer près du cercle. Le duo Swann Penda – Dimitri Azéma (19 points, 7 rebonds en 20 minutes de jeu) faisait très mal aux Canadiens dans ce premier acte, en marquant la moitié des points (24 points sur 48) de leur équipe en première mi-temps. Les deux formations ont regagné les vestiaires sur le score de 48 à 47, en faveur des hommes de Thomas Tillier, coach remplaçant du jour. Au retour des vestiaires, les débats se sont équilibrés. Si un rapproché de Prep Polaris a eu lieu à six minutes de la fin (63-69), les joueurs du coach Ray Kim ont été trop irréguliers pour pouvoir prétendre à la victoire. Pour sa première participation au Cholet Mondial Basketball, le Paris Basketball d’un Swann Penda omniprésent et MVP de la rencontre (18 points, 11 rebonds) s’est qualifié pour les demi-finales.

Le Mans s’incline sur le fil, tandis que Texas Basket Academy impressionne

Le Mans Sarthe Basket qui partait avec de bonnes ambitions, s’est incliné sur le fil (82-81) face à une très belle équipe tchèque de KK ZITKO, portée par un candidat au titre de MVP du tournoi, Marko Radunovic (27 points,13 rebond et 7 passes). Après un match haletant jusqu’à son terme, le MSB aura eu la dernière possession pour gagner sa place en demie-finale, mais elle n’a rien donné.

Dans les deux autres quarts de finale, on a assisté à deux surprises avec la victoire des Hongrois de DEAC Academy, qui se sont imposés face à une des équipes favorites du tournoi, les Espagnols de la Spanish Basketball Academy, sur le score de 83-79. Après avoir été longtemps en difficulté (20-5 après 6 minutes de jeu), les Hongrois n’ont jamais lâché malgré l’absence d’un de leurs meilleurs joueurs sur le tournoi (Ferenc Varga), laissé au repos en vue des phases finales du championnat national à venir. Et pour clôturer la journée, la « sélection » de la Texas Basket Academy (USA) dont les premières prestations n’avaient pas encore convaincues, s’est imposée assez largement face aux Allemands de Francfort (85-66), pour gagner la dernière place en demi-finale.