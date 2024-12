Le Paris Basketball décimé par un virus au cœur d’un tunnel de 6 matchs en 11 jours !

Il n’y a jamais vraiment de bon moment pour une épidémie de vestiaire, mais encore moins maintenant… Du vendredi 13 au lundi 23 décembre, le Paris Basketball est engagé dans un infernal tunnel de 6 matchs en 11 jours (déplacements à Villeurbanne et Le Mans, réceptions du Real Madrid et du Fenerbahçe, back-to-back en 24 heures à l’ASVEL et face à Limoges le week-end prochain). Et pour couronner le tout, l’équipe de la capitale ne peut même plus compter sur l’ensemble de ses forces vives.

Daulton Hommes ? Oui, le mirage de Bellingham est toujours aussi mystérieusement indisponible, « à l’arrêt » depuis la programmation d’examens complémentaires à la jambe en septembre. Mais c’est surtout la présence d’une épidémie au sein même de l’équipe qui tracassait l’entraîneur Tiago Splitter, lui-même patraque mardi soir. « C’est un virus ou une intoxication alimentaire, je ne sais pas trop », soufflait le technicien brésilien en conférence de presse. « Beaucoup de joueurs ont commencé à se sentir bizarre après le match de l’ASVEL et certains étaient ensuite malades au Mans. J’imagine qu’il y avait une période d’incubation… Je ne sais pas où l’on a attrapé cela : on est toujours ensemble dans le vestiaire, on voyage ensemble, on mange ensemble. »

Face au Real Madrid (85-96), le Paris Basketball a ainsi dû se passer pour la première fois en Coupe d’Europe de son meneur star, T.J. Shorts, qui a prévenu son coach deux heures avant qu’il n’était pas en état de jouer. De même, Yakuba Ouattara et Enzo Shahrvin ont dû renoncer à la rencontre, également malades. Enfin, lui aussi fiévreux, Mikael Jantunen s’est résolu à abandonner les siens dans le deuxième quart-temps, après avoir tenté le coup pendant 8 minutes de jeu. Et maintenant, qui sera là dès ce jeudi soir face au Fenerbahçe Istanbul ?!