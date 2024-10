Paris remporte un nouveau derby francilien contre Nanterre

Pour ce derby parisien, c’est Tyson Ward qui propulse le Paris Basketball vers un 8-0 après deux minutes de jeu, et deux tirs à trois points et une interception pour l’ailier américain. Le temps-mort de Philippe Da Silva ne change pas la dynamique. Kevarrius Hayes marque sur rebond offensif pour le 10-0. Si Benjamin Sene débloque le compteur de Nanterre 92, la dynamique reste inchangée malgré les premières rotations parisiennes après seulement 3 minutes de jeu (14-5). Au talent, Milan Barbitch et Desi Rodriguez parviennent à garder Nanterre à 11 longueurs à la fin du premier quart-temps (30-19) malgré la belle entrée de Nadir Hifi déjà auteur de 7 points.

En 2e quart, Tyson Ward creuse un peu plus l’écart après un dunk en contre-attaque et un nouveau panier à 3 points, bien servi par Enzo Shahrvin dominant au rebond offensif et aux contres (41-25). Une nouvelle fois, le temps-mort nanterien n’y fait rien. Collin Malcolm enchaîne un 7-0 avec deux nouveaux drives et panier longue distance (50-25, 18e). Avec du rythme, un 2+1 de Benjamin Sene et 11 points en 13 minutes pour Justin Tillman, Nanterre réduit légèrement l’écart à la mi-temps: 52-34.

L’espoir d’un retour nanterrien ne durera pas longtemps avec un 11-0 d’entrée pour la Paris Basketball (dont un 3/3 à trois points pendant que Nanterre est toujours bloqué à 0/5 longue distance): 63-34, 23e. Encore mené 79-55 après 30 minutes, Nanterre va se rapprocher à 13 longueurs sur un tir à trois points d’Ahmad Caver et un coup de chaud de Benjamin Sene auteur de sept points consécutifs (85-72, 34e). En échec une bonne partie du match, Sebastian Herrera acte la victoire du Paris Basketball après son second panier à 3 points (98-81, 38e, puis 102-86 score final).

Avec sept joueurs à 8 points ou plus, Paris n’a jamais été inquiété et confirme son excellent début de saison (4 victoires en 5 matches), à l’opposé de Nanterre (4 défaites en 5 matches) qui affrontera Chalon samedi prochain dans un match à très fort enjeu en bas de classement. Vainqueur des trois derbys la saison passée, plus du dernier de l’exercice 2022/23, Paris n’a plus perdu contre son voisin depuis le 27 septembre 2022.