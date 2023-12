Le Paris Basketball se balade contre Venise

EuroCup - Le Paris Basketball continue de surfer en maître sur le groupe A de l'EuroCup après son nouveau succès dans la compétition face au Reyer Venise (100-70).

Bousculé sur les berges de Venise au match aller (75-81), Paris a davantage eu droit à une balle tranquille près des bords de la Seine au match retour (100-70). Ce mardi, le club de la capitale a mis un quart-temps avant de prendre la mesure de la formation d’Aamir Simms, l’un de ses anciens joueurs.

Quand Paris met de l’intensité, il n’y plus grande monde pour suivre…

Après un 1er quart-temps d’observation (24-24), avec de la maladresse côté parisien, le rouleau-compresseur du groupe A de l’EuroCup s’est mis en place. Le club de la capitale a accéléré le rythme, coupant les lignes de passes et s’octroyant ainsi de nombreux paniers en transitions. À la mi-temps, Venise ne pouvait déjà plus suivre la cadence (51-39, 20′) imposée par l’insaisissable duo Shorts (13 points, 6 passes décisives et 0 perte de balle) – Hifi (18 points, 5 passes décisives et 0 ballon perdu).

Au retour des vestiaires, Paris a maintenu le pied sur l’accélérateur en infligeant un 11-0 d’entrée après un tir extérieur italien (62-42, 23′). Avec un peu d’avance, les joueurs parisiens s’offraient presque un All-Star Game, tant ils multipliaient les actions spectaculaires en contre-attaque, à l’image des dunks féroces de Ngouama (83-53, 28′) et Ward (87-55, 29′). Au final, le club de la capitale s’est imposé avec une très large avance (+30) et conforte sa position de leader dans le groupe A (10 victoires – 1 défaite).

