Le Partizan dépeuplé : l’occasion pour l’ASVEL d’ouvrir son compteur à l’extérieur ?

C’est potentiellement sans cinq joueurs que le Partizan Belgrade va se présenter face à l’ASVEL ce mardi 17 décembre pour la 16e journée de l’EuroLeague.

En effet, si les absences de Iffe Lundberg, Vanja Marinkovic et Mario Nakic sont certaines, des incertitudes se posent également sur Brandon Davies et le Français Frank Ntilikina. Forfait pour la rencontre de championnat le week-end dernier, l’international français est malade et souffre de l’aine d’après Mozzart Sport.

0-7 à l’extérieur pour l’ASVEL

Une situation qui plonge l’emblématique coach du Partizan, Zeljko Obradovic, dans le flou avant de recevoir l’ASVEL : « Je ne sais pas à quoi notre équipe ressemblera. » Ainsi, l’opportunité est belle pour l’équipe de Pierric Poupet d’enfin ouvrir son compteur à l’extérieur en EuroLeague cette saison. Le club rhodanien demeure la seule des 18 équipes engagées à ne pas avoir encore gagner loin de ses bases cette saison (7 revers). Malgré deux matchs serrés le week-end dernier (Paris et Nancy), ainsi que l’absence probable d’Andre Roberson, les Serbes seront probablement encore plus fatigués que les Lyonnais.