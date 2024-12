ASVEL : Andre Roberson touché à la cheville et probablement absent à Belgrade

Andre Roberson (2,01 m, 33 ans) s’est blessé à la cheville ce dimanche à Nancy en fin de match et n’a pas pu terminer la rencontre. L’ailier ne devrait pas être du déplacement à Belgrade, où l’ASVEL doit partir ce lundi soir, indique Le Progrès. L’équipe serbe reste sur huit victoires de suite, dont cinq en championnat. Autant dire que ce match s’annonce difficile pour l’équipe de Pierric Poupet, probablement fatiguée après deux matches serrés vendredi et dimanche soir, et pour débuter une double-week en EuroLeague.