Le pivot Jamuni McNeace devrait rejoindre Cholet

Jamuni McNeace (2,08 m, 28 ans) est attendu à Cholet Basket en 2024-2025 pour compléter Bastien Vautier (2,10 m, 25 ans) au poste 5 selon Ouest-France.

Jamuni McNeace présente un profil différent et complémentaire de Bastien Vautier. Long, mobile et athlétique, le Texan a jusqu’ici joué en Finlande (Salo, 2019-2020), Allemagne (Crailsheim, 2020-2021), Italie (Crémone, 2021-2022), Turquie (Yalova, 2022-2023) et Grèce. Sur la saison 2023-2024, l’ancien Sooner d’Oklahoma jouait en effet au PAOK Salonique. En 26 matches – dont 5 de BCL -, il a tourné à 9,9 points à 68,5% de réussite aux tirs, 6,5 rebonds et 1 contre en 22 minutes de moyenne.

A Cholet, il rejoindre une raquette déjà composée par Bastien Vautier donc, mais aussi Mohamed Diawara (2,04 m, 19 ans).