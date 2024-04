Le Pôle France et Overtime ELITE aux phases finales de l’ANGT

L’EuroLeague a dévoilé la liste des huit équipes qualifiées pour les phases finales de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), qui se dérouleront à Berlin du 23 au 26 mai prochain.

Les U18 du Real Madrid, vainqueurs du plateau de Podgorica, ceux du FC Barcelone qui se sont imposés à Belgrade, d’Ulm qui ont gagné à Dubaï et le Pôle France, finaliste à Paris, se sont qualifiés. Pour compléter le tableau, l’EuroLeague a invité le Mega Belgrade, l’équipe hôte de l’ALBA Berlin, Milan (finaliste à Belgrade) et surtout le programme étasunien Overtime Elite. Pour la première fois, une formation américaine participera à l’ANGT. Cela devrait mettre en lumière le tournoi U18 de l’EuroLeague à l’international.



𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗡𝗚𝗧 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱🏀

· USA to participate for the first time, with an Overtime Elite league representative.

· ANGT Finals will be held from May 23 to 26 in Berlin, alongside the EuroLeague Final Four

The greatest talents in global… pic.twitter.com/nS6RRJLSLt

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 18, 2024