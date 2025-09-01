Recherche
EuroBasket masculin

Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce lundi 1er septembre

EuroBasket 2025 - Voici le programme du championnat d'Europe masculin de basket de ce lundi 1er septembre, avec six matchs au programme.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce lundi 1er septembre
Crédit photo : FIBA

L’EuroBasket 2025 a débuté le mercredi 27 août et se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Serbie, Allemagne, Turquie et Finlande pour rester invaincus

Au programme de ce lundi 1er septembre, ce sont les 4e matchs des groupes A (Riga) et B (Tampere), avec pas mal de confrontations déséquilibrées. Il y aura par exemple Allemagne – Grande-Bretagne dans l’après-midi ou République tchèque – Serbie en conclusion. Les rencontres entre le Portugal et la Lettonie ainsi qu’entre la Finlande et la Lituanie promettent en revanche des issus indécises.

LIRE AUSSI

Voici le programme des matchs de ce lundi 1er septembre : 

  • 12h30 – Monténégro / Suède – BeiN SPORTS
  • 13h45 – Turquie / Estonie – BeiN SPORTS
  • 15h30 – Allemagne / Grande-Bretagne – BeiN SPORTS
  • 17h00 – Portugal / Lettonie – BeiN SPORTS
  • 19h30 – Finlande / Lituanie – BeiN SPORTS
  • 20h15 – République tchèque / Serbie – BeiN SPORTS
Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
