EuroBasket masculin

Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 27 août

EuroBasket 2025 - Voici le programme du championnat d'Europe masculin de basket de ce mercredi 27 août.
00h00
Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 27 août

La Lituanie lance les hostilités à l’EuroBasket, contre la Grande-Bretagne.

Crédit photo : FIBA

Ce mercredi 27 août marque le lancement de l’EuroBasket 2025, qui se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Au programme de ce mercredi 27 août, les premiers matchs des groupes A et B, avec six rencontres programmées de 12h30 à 20H15. Le match d’ouverture oppose la Grande-Bretagne à la Lituanie. L champion du monde en titre, l’Allemagne, fait ses débuts contre le Monténégro de Nikola Vucecic. En clôture de cette journée, le grand favori de la compétition, la Serbie, fait son entrée en lice contre l’Estonie.

LIRE AUSSI

Voici le programme des matchs de ce mercredi 27 août : 

  • 12h30 – Grande Bretagne / Lituanie – BeiN SPORTS 4
  • 13h45 – République Tchèque / Portugal – BeiN SPORTS 5
  • 15h30 – Monténégro / Allemagne – BeiN SPORTS 1
  • 17h00 – Lettonie / Turquie – BeiN SPORTS 4
  • 19h30 – Suède / Finlande – BeiN SPORTS 4
  • 20h15 – Serbie / Estonie – BeiN SPORTS 1

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
