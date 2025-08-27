La Lituanie démarre fort l’EuroBasket en écrasant la Grande-Bretagne et en battant un record

Attendue comme l’une des favorites du groupe B (avec la Slovénie et la Finlande), la Lituanie n’a pas tremblé pour son entrée en lice. Portés par un Jonas Valančiūnas solide (18 points et 9 rebonds), les Baltes ont rapidement pris la mesure d’une sélection britannique limitée, comptant déjà 16 points de retard à la pause (54-38).

Jamais inquiétés, les Lituaniens ont pu dérouler leur basket collectif en dominant dans tous les secteurs du jeu. L’adresse extérieure (11 tirs primés inscrits) et l’impact physique ont fait la différence.

Lithuania 🇱🇹 dominate to secure an opening day win over Great Britain! ✅#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Un record historique de rebonds

C’est surtout dans la bataille du rebond que les hommes de Kazys Maksvytis ont écrasé la rencontre. Avec 57 prises au total, la Lituanie a battu le record historique de l’EuroBasket, jusque-là détenu par la Russie (55 rebonds en 2007). Jonas Valančiūnas (2,11 m, 33 ans) a régné dans la raquette avec 9 rebonds et 18 points, permettant aux Baltes d’avoir une emprise totale sur le rythme du match. À titre de comparaison, la Grande-Bretagne n’a capté que 26 rebonds, subissant l’impact physique adverse du début à la fin.

Le nouveau joueur des Denver Nuggets a également profité du match d’ouverture pour grimper à la quatrième place du classement des meilleurs rebondeurs européens avec 309 unités, dépassant ainsi Marc Gasol (307). Le géant lituanien se rapproche du podium, qu’il devrait gravir dès le prochain match en effaçant les 314 rebonds de Boris Diaw.

📈 Lithuania's Jonas Valanciunas 🇱🇹 rises to fourth in the FIBA #EuroBasket 𝐫𝐞𝐛𝐨𝐮𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐭𝐬, overtaking Spain's Marc Gasol on the opening day of the 2025 edition! pic.twitter.com/ylQxuUXgXs — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Grâce à ce succès net (98-72), la Lituanie se place idéalement avant d’affronter des adversaires bien plus redoutables dans ce groupe relevé, à commencer par le Monténégro vendredi. Avec un effectif riche et expérimenté, les Baltes confirment qu’ils seront l’un des sérieux candidats au dernier carré de la compétition.