EuroBasket masculin

La Lituanie démarre fort l’EuroBasket en écrasant la Grande-Bretagne et en battant un record

La Lituanie a parfaitement lancé son EuroBasket 2025 ce mercredi soir à Riga en dominant largement la Grande-Bretagne (98-72). Jonas Valančiūnas et ses coéquipiers ont aussi marqué l’histoire en battant le record de rebonds pris lors d’un match de la compétition.
|
00h00
Crédit photo : FIBA

Attendue comme l’une des favorites du groupe B (avec la Slovénie et la Finlande), la Lituanie n’a pas tremblé pour son entrée en lice. Portés par un Jonas Valančiūnas solide (18 points et 9 rebonds), les Baltes ont rapidement pris la mesure d’une sélection britannique limitée, comptant déjà 16 points de retard à la pause (54-38).

– Groupe B

Jamais inquiétés, les Lituaniens ont pu dérouler leur basket collectif en dominant dans tous les secteurs du jeu. L’adresse extérieure (11 tirs primés inscrits) et l’impact physique ont fait la différence.

Un record historique de rebonds

C’est surtout dans la bataille du rebond que les hommes de Kazys Maksvytis ont écrasé la rencontre. Avec 57 prises au total, la Lituanie a battu le record historique de l’EuroBasket, jusque-là détenu par la Russie (55 rebonds en 2007). Jonas Valančiūnas (2,11 m, 33 ans) a régné dans la raquette avec 9 rebonds et 18 points, permettant aux Baltes d’avoir une emprise totale sur le rythme du match. À titre de comparaison, la Grande-Bretagne n’a capté que 26 rebonds, subissant l’impact physique adverse du début à la fin.

Jonas VALANCIUNAS
Jonas VALANCIUNAS
18
PTS
9
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
UK
70 94
LIT

Le nouveau joueur des Denver Nuggets a également profité du match d’ouverture pour grimper à la quatrième place du classement des meilleurs rebondeurs européens avec 309 unités, dépassant ainsi Marc Gasol (307). Le géant lituanien se rapproche du podium, qu’il devrait gravir dès le prochain match en effaçant les 314 rebonds de Boris Diaw.

Grâce à ce succès net (98-72), la Lituanie se place idéalement avant d’affronter des adversaires bien plus redoutables dans ce groupe relevé, à commencer par le Monténégro vendredi. Avec un effectif riche et expérimenté, les Baltes confirment qu’ils seront l’un des sérieux candidats au dernier carré de la compétition.

Lituanie
Lituanie
lou_grand
Avec un Euro à 24, c'est pas la seule doudoune à laquelle on va assister ! Pourquoi ne pas passer à 16 ? Il y a 2 équipes par poule qui n'ont vraiment pas le niveau, bref les équipes des chapeaux 5 et 6. Il n'y a que la Croatie qui s'est viandé en Qualif.
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
c'est une question à se poser. elle tient la route mais en même temps le Portugal qui progresse à grands pas n'aurait pu jouer ce tournoi s'il était à 16 pays (par ex.).
Répondre
(0) J'aime
thorir
L'idée est évidemment de continuer de promouvoir et faire grandir la discipline dans un maximum de pays, à 16 on aurait toujours un peu les mêmes, ça fait aussi potentiellement + de pays organisateurs et un Euro de 2eme division n'aurait pas beaucoup de sens je trouve donc les options sont limitées... Evidemment on n'peut que partager le constat que pour le top 8 européen il y'a quelques matchs assez inintéressants en poule
Répondre
(0) J'aime
