BCL

Le coach de Badalone, adversaire de Cholet en BCL, dévoile son plan pour le retour en force de Ricky Rubio

BCL - Adversaire de Cholet en Champions League, le club de Badalone s'attend à pouvoir compter pleinement sur la star espagnole Ricky Rubio dans un timing précis. L'ancien joueur NBA, ambassadeur de la santé mentale des sportifs, devrait être rendu disponible avant le déplacement à la Meilleraie cet hiver selon son entraîneur.
00h00
Le coach de Badalone, adversaire de Cholet en BCL, dévoile son plan pour le retour en force de Ricky Rubio

Ricky Rubio devrait revenir sous peu à sa meilleure forme, selon l’entraîneur de Badalone.

Crédit photo : Joventut Badalona, via X / ex-twitter

Après plus d’un an loin des parquets pour soigner sa santé mentale, l’ancienne star de la Roja et de NBA Ricky Rubio (1,92 m, 34 ans) va reprendre la compétition en Espagne à la Joventut Badalone, son club formateur, où il s’est engagé sur une saison. Si son mal-être semble davantage derrière lui désormais, il faudra encore patienter un peu avant de le voir de retour à son meilleur niveau, comme l’a confié son entraîneur Daniel Miret à nos confrères de Basketnews.

Au terme de ses échanges avec le préparateur physique, Miret “estime que son adaptation et sa préparation prendront environ 60 jours, même si chaque joueur est différent et que le délai peut varier”. Ce délai de deux mois est évidemment compréhensible après un an sans fréquenter le haut niveau, alors que les premières images de son retour à l’entraînement sont plutôt optimistes quant à sa condition physique.

Face à Cholet à 100% ?

C’est donc un Ricky Rubio quasiment à 100% qui devrait se présenter lors du premier match de championnat espagnol le 4 octobre face à Grenade, après des matchs de présaison courant septembre durant lesquels le staff pourra jauger ses progrès. En plus de la Liga, Badalone jouera la Basketball Champions League, et entamera d’ailleurs sa saison européenne par la réception de Cholet Basket le 7 octobre prochain, avec un match retour le 17 décembre à la Meilleraie.

Les Mauges vont donc accueillir sous peu un champion du monde 2019, double champion d’Europe en 2009 et 2011 et double médaillé aux Jeux Olympiques (médaille d’argent à Pékin en 2008, médaille de bronze à Rio en 2016) en pleine forme, à en croire le processus de retour établi par le technicien espagnol.

Ambassadeur malgré lui de la santé mentale des sportifs, Ricky Rubio va tenter un nouveau retour à la compétition chez lui, à Badalone.
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Cholet
Cholet
