Le coach de Badalone, adversaire de Cholet en BCL, dévoile son plan pour le retour en force de Ricky Rubio

Après plus d’un an loin des parquets pour soigner sa santé mentale, l’ancienne star de la Roja et de NBA Ricky Rubio (1,92 m, 34 ans) va reprendre la compétition en Espagne à la Joventut Badalone, son club formateur, où il s’est engagé sur une saison. Si son mal-être semble davantage derrière lui désormais, il faudra encore patienter un peu avant de le voir de retour à son meilleur niveau, comme l’a confié son entraîneur Daniel Miret à nos confrères de Basketnews.

Joventut coach Daniel Miret estimated it will take Ricky Rubio about 60 days to regain full form after over a year away from top-level basketball 👀🇪🇸 More about it: https://t.co/zYplIlJqPX pic.twitter.com/sQ1652i09K — BasketNews (@BasketNews_com) August 25, 2025

Au terme de ses échanges avec le préparateur physique, Miret “estime que son adaptation et sa préparation prendront environ 60 jours, même si chaque joueur est différent et que le délai peut varier”. Ce délai de deux mois est évidemment compréhensible après un an sans fréquenter le haut niveau, alors que les premières images de son retour à l’entraînement sont plutôt optimistes quant à sa condition physique.

🏀 Primeres impressions a la pista ☝️ Qui més tenia ganes de 𝐏𝐄𝐍𝐘𝐀?#CityOfBadalona pic.twitter.com/oQiZR7uglE — Club Joventut Badalona (@Penya1930) August 25, 2025

Face à Cholet à 100% ?

C’est donc un Ricky Rubio quasiment à 100% qui devrait se présenter lors du premier match de championnat espagnol le 4 octobre face à Grenade, après des matchs de présaison courant septembre durant lesquels le staff pourra jauger ses progrès. En plus de la Liga, Badalone jouera la Basketball Champions League, et entamera d’ailleurs sa saison européenne par la réception de Cholet Basket le 7 octobre prochain, avec un match retour le 17 décembre à la Meilleraie.

Les Mauges vont donc accueillir sous peu un champion du monde 2019, double champion d’Europe en 2009 et 2011 et double médaillé aux Jeux Olympiques (médaille d’argent à Pékin en 2008, médaille de bronze à Rio en 2016) en pleine forme, à en croire le processus de retour établi par le technicien espagnol.