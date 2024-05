Le Real décroche le match 1 contre Barcelone en demies, Yabusele saignant

Trois jours après la finale d’EuroLeague perdue contre le Panathinaikos, le Real Madrid entamait les demi-finales de playoffs de Liga Endesa. Madrid s’est largement imposé contre son rival historique du FC Barcelone (97-78). Le duo Walter Tavares – Facundo Campazzo a fait très mal au Barça. Il a été épaulé par un bon Guerschon Yabusele (1,98 m, 28 ans).

Dès le premier quart le Real a créé un écart (24-14). Madrid n’a jamais été inquiété par le Barça. Sur un tir improbable de Guerschon Yabusele, les hommes de Chus Mateo viraient en tête de 8 points à la pause. L’ailier-fort français a été important pour les Madrilènes. L’ancien joueur de Roanne, Rouen et de l’ASVEL a comptabiliser 16 points à 6/10 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres pour 15 d’évaluation. Par la suite, Madrid a refait un écart conséquent dans la dernière période pour s’assurer tranquillement la victoire 97 à 78.

🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

¿¿¿¡¡¡CÓMO HA METIDO ESO!!!??? ¡GUERSCHON YABUSELE CON UNA DE LAS CANASTAS MÁS INVEROSÍMILES DEL #PlayoffLigaEndesa! 😱 ¡Qué manera de cerrar la primera parte! 📺 @MovistarPlus #PlayoffLigaEndesa | #ListosParaRomperla pic.twitter.com/roswpVwcFd — Liga Endesa (@ACBCOM) May 29, 2024

Campazzo et Tavares ont été énormes

67 est le nombre de la rencontre. A eux deux Walter Tavares et Facundo Campazzo ont totalisé 67 d’évaluation. Le Capverdien en a comptabilisée 35, l’Argentin 32. Walter Tavares, qui a prolongé cinq saisons au Real, a été omniprésent. Le pivot, trois fois meilleur défenseur d’EuroLeague, a marqué 18 points à 8/9 à 2-points, capté 15 rebonds et contré 2 tirs. Le petit meneur argentin a marqué 20 points, distribué 10 passes et réalisé 2 interceptions.

Le match 2 de cette série aura lieu vendredi, toujours dans la capitale espagnole.