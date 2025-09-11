Le Real Madrid négocie toujours pour faire venir Jordan Loyd

Auteur d’un excellent EuroBasket 2025 sous le maillot de la Pologne, Jordan Loyd (1,93 m, 32 ans) n’est pas passé inaperçu aux yeux du Real Madrid qui souhaite le faire venir, comme nous l’évoquions mardi 9 septembre suite aux indiscrétions de Marca. L’intérêt persiste alors que, selon nos informations, les Merengues vont rencontrer leurs homologues de Valence.

En effet, en plus de devoir se montrer convaincant auprès de l’AS Monaco pour que le club du Rocher accepte de laisser partir son arrière, le Real doit également mener des négociations avec Valence, propriétaire de ses droits en Liga Endesa.

Toujours selon nos informations, ces discussions se tiennent ce jeudi 11 septembre, les Merengues souhaitant connaître la somme que Valence demande pour leur céder ses droits. Si la piste madrilène est donc bien réelle et concrète, nous sommes en mesure de dire que les rumeurs l’envoyant à Dubaï, chez le nouvel entrant en EuroLeague, sont quant à elles erronées.