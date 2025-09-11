Recherche
EuroLeague

Le Real Madrid négocie toujours pour faire venir Jordan Loyd

Alors que l’AS Monaco ne souhaite pas voir partir Jordan Loyd, le Real Madrid continue de négocier pour faire venir le joueur américain naturalisé polonais, notamment en se rapprochant du club de Valence.
00h00
Le Real Madrid négocie toujours pour faire venir Jordan Loyd

Jordan Loyd est au cœur des discussions entre Madrid qui souhaite le faire venir, son club actuel Monaco, mais aussi Valence.

Crédit photo : Julie Dumélié

Auteur d’un excellent EuroBasket 2025 sous le maillot de la Pologne, Jordan Loyd (1,93 m, 32 ans) n’est pas passé inaperçu aux yeux du Real Madrid qui souhaite le faire venir, comme nous l’évoquions mardi 9 septembre suite aux indiscrétions de Marca. L’intérêt persiste alors que, selon nos informations, les Merengues vont rencontrer leurs homologues de Valence.

Rédaction

En effet, en plus de devoir se montrer convaincant auprès de l’AS Monaco pour que le club du Rocher accepte de laisser partir son arrière, le Real doit également mener des négociations avec Valence, propriétaire de ses droits en Liga Endesa.

Toujours selon nos informations, ces discussions se tiennent ce jeudi 11 septembre, les Merengues souhaitant connaître la somme que Valence demande pour leur céder ses droits. Si la piste madrilène est donc bien réelle et concrète, nous sommes en mesure de dire que les rumeurs l’envoyant à Dubaï, chez le nouvel entrant en EuroLeague, sont quant à elles erronées.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Monaco
Monaco
