Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Divers

Le Thunder d’Oklahoma City retrouve les finales de la NBA après douze ans d’attente

|
00h00

Douze années. Douze longues saisons à espérer, à reconstruire, à croire malgré les déceptions. Le Thunder d’Oklahoma City a enfin brisé cette malédiction qui planait depuis 2012, année de leur dernière apparition en finales de la NBA face aux Miami Heat de LeBron James.

Et cette fois, c’est bien différent. Les deux stars de l’équipe, Kevin Durant et Russell Westbrook, n’étaient pas là pour porter l’équipe sur leurs épaules. Non, cette nouvelle génération menée par Shai Gilgeous-Alexander a écrit sa propre histoire. Une épopée qui s’est achevée par le titre NBA 2025, effaçant d’un coup toutes ces années de patience et de reconstruction méthodique. Après avoir vu partir leurs stars, avoir traversé des saisons difficiles et assisté à un remaniement complet, ils peuvent enfin savourer. Le championnat est revenu à Oklahoma City, et cette fois, il a un goût particulier!

Une reconstruction patiente et méthodique

Tout a commencé par un déchirement. En 2016, Kevin Durant claque la porte pour rejoindre Golden State. Le coup est rude, mais Sam Presti, le directeur général, garde son sang-froid. Russell Westbrook reste quelques saisons de plus et offre des spectacles mémorables. Malgré tout, les éliminatoires restent cruels, et le constat s’impose : tout est à reconstruire. L’année 2019 marque un véritable tournant. Westbrook part à Houston, tandis que Paul George rejoint Los Angeles.

À la suite de cela, l’organisation aurait pu sombrer dans l’amertume. Mais il n’en était pas question! Plutôt, elle fait preuve de lucidité. Presti accumule les choix de repêchage avec patience. Et c’est cette patience qui va clairement payer.

L’émergence de Shai Gilgeous-Alexander

Au cœur de cette reconstruction, un nom émerge petit à petit : Shai Gilgeous-Alexander. Il n’était qu’un jeune arrière prometteur quand il a débarqué d’un échange avec les Clippers en 2019. Personne n’aurait alors pu se douter qu’il deviendrait le visage de la renaissance du Thunder!

Sa progression est absolument fulgurante. Il entame la première saison avec une moyenne de 19 points par match. De quoi être encourageant. La deuxième année, la progression se poursuit avec 23 points par match. Puis vient la saison 2023-2024, et là, c’est l’explosion. Avec 30,1 points par rencontre, il mène Oklahoma City vers les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2020. À ce moment précis, le joueur de 26 ans devient un leader.

Mais les chiffres ne racontent en réalité qu’une partie de l’histoire. Sur le terrain, Gilgeous-Alexander développe cette capacité rare à ralentir le tempo quand tout s’emballe autour de lui. Ses attaques au panier semblent toujours calculés au millimètre. Ses passes décisives arrivent toujours au bon moment.

Une saison historique couronnée de succès

La campagne 2024-2025 restera gravée dans les mémoires. Dès octobre, le Thunder affiche ses ambitions. 57 victoires en saison régulière, deuxième bilan de la Conférence Ouest. Pas mal pour une équipe qu’on disait encore « en apprentissage », quelques mois plus tôt!

Les séries éliminatoires, quant à elles, sont une véritable leçon de savoir-faire. Premier tour expédié en cinq matchs face à Denver. Demi-finale de conférence maîtrisée contre Dallas en six rencontres. Puis cette finale de conférence Ouest épique contre les Lakers, remportée après beaucoup de suspense. Face à Indiana en finale de la NBA, personne ne s’attendait à un tel spectacle. Deux équipes jeunes et affamées, qui se rendent coup pour coup. Les six premiers matchs sont équilibrés. Trois victoires partout. Tout se joue lors d’un septième match à Oklahoma City.

Ce soir-là, le Chesapeake Energy Arena vibre comme jamais. Dans toute la ville, l’effervescence est palpable. Le match lui-même tient toutes ses promesses. Gilgeous-Alexander est au rendez-vous, mais c’est Josh Giddey qui inscrit le panier de la victoire à 12 secondes de la fin. Score final : 108-106. Le titre est enfin là, après tant d’années d’attente!

L’impact sur la ville et les supporters

Oklahoma City n’avait pas connu pareille euphorie depuis longtemps. Dans les rues, les klaxons résonnent jusqu’au petit matin. Les maillots bleu et orange fleurissent partout et transforment la ville en un immense terrain de célébration.

Et cette énergie ne se limitait d’ailleurs pas à l’arène ou au centre-ville! En effet, les fans étaient partout, présents en personne, mais aussi connectés depuis leurs téléphones. L’expérience NBA moderne a profondément transformé la façon dont les supporters consomment le sport, avec des applications dédiées, des statistiques en temps réel et des plateformes de streaming qui permettent de ne rien manquer. Cette révolution mobile touche d’ailleurs tous les secteurs du sport et du jeu, des réseaux sociaux aux jeux en ligne, en passant par les machines à sous numériques, qui connaissent également un essor considérable, sur téléphones et tablettes.

Quoi qu’il en soit, ce championnat, c’est bien plus qu’un trophée. C’est une reconnaissance et une source de fierté pour une métropole souvent négligée. Les retombées économiques sont immédiates! Mais ce n’est pas le plus important. Ce qui compte, ce sont ces regards d’enfants qui découvrent que leur équipe peut remporter le plus beau des titres. Ou encore, ces anciens qui se souviennent des premières années du Thunder, arrivé de Seattle en 2008. Petits et grands se rassemblent autour d’un rêve devenu réalité! Sam Presti avait vu juste. Sa reconstruction patiente a porté ses fruits, et ce, bien au-delà de toutes les espérances. L’avenir s’annonce radieux pour cette génération dorée. Ça ne fait que commencer !

Pierre-Louis Lunark
Pierre-Louis Lunark suit le basket avec enthousiasme et un goût prononcé pour le jeu sous toutes ses formes. Sur BeBasket, il conçoit également des quiz et des contenus interactifs pour tester les connaissances des fans, toujours avec une touche ludique et maligne.
Remember
Remember
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Saison déjà terminée pour Mohamed Sidibé (SCABB Lab) !
EuroBasket
00h00Après sa frayeur, Luka Doncic en balade contre la Grande-Bretagne
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
WNBA
00h00Depuis son arrivée en WNBA, Leïla Lacan est… la meilleure intercepteuse de la ligue
LF2
00h00Une espoir de l’ASVEL et une internationale camerounaise s’engagent à la SIG
EuroBasket
00h00Une entorse sans gravité pour Mamadou Guissé
EuroBasket
00h00Trois ex du Championnat de France à l’Euro avec l’Islande, adversaire des Bleus
EuroBasket
00h00ITW Bilal Coulibaly : « Une fois qu’on se concentre et qu’on joue dur, on est vraiment au-dessus ! »
Betclic Élite
00h00Matéo Bordes et Naoll Balfourier quittent officiellement Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
1 / 0
Livenews NBA
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
Haywood Highsmith remonte la balle face aux Pelicans
NBA
00h00Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent
Kyrie Irving à droite de LeBron James lors du match 4 des finales NBA 2017 contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Loin de LeBron, plus proche de lui-même : Kyrie Irving brise le silence sur son choix le plus controversé
Jonathan Kuminga face à Jalen Green lors du troisième match du premier tour des playoffs 2024 contre les Rockets
NBA
00h00Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise
Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre qui opposée le Heat à Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre opposant le Heat à WashingtonWashington
NBA
00h00Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA
1 / 0