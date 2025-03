Le tour du monde d’Axel Toupane continue : direction Taïwan, après le Mexique et le Liban

Adrien Moerman va pouvoir se sentir moins seul à Taïwan. Alors que l’ex-Limougeaud est devenu le 2e Français de l’histoire à rejoindre le pays insulaire en s’engageant avec Taipei Taishin Mars en début d’année (après le binational Steven Guinchard), voilà qu’il est déjà rejoint par un autre compatriote, Axel Toupane. L’ailier tricolore a été embauché par Taiwan Beer Leopards, avec qui il a fait ses débuts mi-mars.

Quelques semaines dans les capitales du Mexique et du Liban

Axel Toupane (2,01 m, 32 ans) poursuit donc sa saison 2024-2025 aux quatre coins du monde dans le championnat taïwanais. En effet, au sortir de trois saisons en Île-de-France, partagés entre le Paris Basketball et Boulogne-Levallois, le fils du sélectionneur des Bleues a fait un choix exotique en rejoignant le Mexique.

Il a passé quelques semaines avec les Diablos Rojos de Mexico, sans participer à leur titre de champion national, avant de s’engager fin janvier au Liban. Où il n’a pas passé beaucoup plus de temps dans cet autre club de capitale, le Homenetmen Beyrouth, juste le temps de quatre matchs (11,5 points à 42% de réussite aux tirs, et 7,8 rebonds en 40 minutes de jeu en moyenne).

Deux confrontations avec Adrien Moerman d’entrée de jeu

Aux Taiwan Beer Leopards, Axel Toupane évolue avec un ancien de Betclic ELITE, l’ex-Choletais ou encore Fosséen Lasan Kromah (24 points en 39 minutes de moyenne). Ils ont évolué ensemble pour la première fois le 23 mars, où le Tricolore a inscrit 17 points à 7/12 aux tirs, avec 4 rebonds et 5 passes décisives en 28 minutes de jeu. Et le natif de Mulhouse va très vite croiser la route d’Adrien Moerman, les 29 mars et 4 avril, pour une double confrontation entre leurs équipes respectives.