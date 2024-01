Le Trophée du Futur 2024 à Nancy, pour un titre à domicile ?

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a validé l’organisation des compétitions finales Espoirs (U21) pour cette année 2024.

C’est au Palais des Sports Jean Weille de Nancy que les sept meilleures équipes de la saison 2023-2024 et le champion de France Espoirs Pro B se réuniront du 24 au 26 mai 2024 pour le Trophée du Futur. Le SLUC, largement en tête de la saison d’Espoirs ÉLITE, espère y remporter le titre devant son public. Avant cela aura lieu le Final Four Espoirs Pro B aura lieu au Palais des Sports Pierre Coulon de Vichy le 11 et 12 mai 2024.