Le voile sur Daulton Hommes enfin levé : l’ailier a joué avec Paris !

Finalement, Daulton Hommes a bien joué un match avec le Paris Basketball. Plus de six mois après sa signature avec le club de la capitale, l’ailier américain a revêtu le maillot parisien en match officiel pour la première fois. Il a contribué à la victoire de son équipe dans le derby francilien contre Nanterre (78-92).

DAULTON HOMMES JOUE AU BASKETBALL CE SOIR 🚨😍 pic.twitter.com/X6wJVUMu1j — Paris Basketball (@ParisBasketball) February 1, 2025

Directement dans le cinq majeur

Face à Nanterre 92, Daulton Hommes (2,04 m, 28 ans) a même eu les honneurs du cinq majeur, en l’absence de Tyson Ward, l’un des Parisiens mis au repos ce samedi 1er février. En 16 minutes de jeu, l’ancien joueur de Baskonia a inscrit 9 points à 2/4 aux tirs et 4/5 aux LFs, avec 4 rebonds et 3 fautes provoquées. Une première apparition satisfaisante donc, pour celui dont on pouvait craindre qu’il ne porte jamais le maillot du Paris Basketball.

Recrue phare de l’intersaison en compagnie de Kevarrius Hayes avec son statut de joueur EuroLeague, Daulton Hommes a pourtant squatté l’infirmerie pour ses débuts dans l’Hexagone. Déjà auteur d’une saison quasiment blanche avec Trento en 2023-2024, puis absent dès la présaison avec Paris en raison d’une blessure à la jambe, le flou régnait autour du shooteur. D’autant que le club parisien communiquait assez peu sur la situation de son joueur.

Paris peut désormais souffler

Mais de retour à l’entraînement mi-janvier, Daulton Hommes a donc fait ses grands débuts avec le club de la capitale en ce début de mois de février. « Daulton a mis du temps à se remettre », expliquait Tiago Splitter en conférence de presse dans des propos rapportés par L’Équipe. « Il est de retour, je veux le féliciter après cette convalescence, ce n’est jamais facile de revenir ».

Le Paris Basketball ne va pas en tout pas dire non à cet ajout en cours de saison, même si la profondeur d’effectif sur les lignes arrières n’était pas forcément un souci. Mais c’est toujours un plus, surtout quand l’on voit que l’un de ses concurrents, l’ASVEL, tire la langue avant la fenêtre internationale de février. Reste à voir comment Daulton Hommes va répondre à l’enchaînement des matchs.