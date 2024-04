L’EAB s’offre Boulazac et sort de la zone rouge : miracle en vue à Angers ?

Deux semaines après la démission surprise d’Ali Bouziane, Angers n’est plus lanterne rouge du championnat de Pro B. Angers n’est même plus relégable. Pour la première fois depuis le mois de novembre, l’EAB est sortie de la zone rouge en disposant de Boulazac (71-65).

Une seconde victoire d’affilée sous les ordres de John Delay, une troisième en quatre matchs en comptant le dernier succès accroché sous l’ère Bouziane, qui permet à l’équipe angevine de prendre une longueur d’avance sur Fos-Provence, désormais seule lanterne rouge, et de revenir à égalité avec Évreux, en s’emparant de la 16e place à la faveur du panier-average. D’autant plus fort que l’EAB était privée de l’un de ses leaders, Darel Poirier, touché aux ischios-jambiers. « J’ai vu une équipe qui se battait pour son maintien », a souligné John Delay au micro du Courrier de l’Ouest. « Je suis fier de ce groupe. On n’oublie pas d’où l’on vient. Ce match doit nous servir pour progresser. »

Passé un premier quart d’heure douloureux (17-33, 14e minute), les Angevins ont torpillé le BBD avec un rédhibitoire 37-8. Battus pour la troisième fois de suite, les Périgourdins voient leur place sur le podium s’effriter dangereusement : Rouen est revenu à égalité, tandis qu’Orléans n’est plus qu’à une longueur derrière !