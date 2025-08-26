Leila Lacan cartonne encore : record de points en WNBA !

Sa présence dans la rencontre était compromise jusqu’aux derniers instants et pourtant, Leila Lacan (1,80 m, 21 ans) s’est de nouveau mise en évidence avec le Sun, qui a longtemps cru disposer des championnes en titre new-yorkaises. Mais à l’expérience, c’est bien le Liberty qui s’est imposé 81-79 pour le retour de sa superstar Breanna Stewart (19 points, 5 rebonds en 21 minutes) après 13 matchs manqués afin de soigner une contusion au genou droit.

Malgré la défaite, la meneuse internationale française a établi son nouveau record de points avec 22 points à 9/15 aux tirs dont 2/3 à 3-points, 3 rebonds et 3 passes en 31 minutes. Elle avait aussi la possibilité d’égaliser pour le Sun dans les derniers instants en chipant un ballon à Stewart, avant d’être stoppée par Sabrina Ionescu.

La belle performance de Lacan est d’autant plus marquante qu’elle aurait pu ne pas jouer à cause d’une blessure à l’œil droit, lui valant un œil au beurre noir qui aurait pu l’handicaper. Mais il n’en a rien été, et la jeune joueuse poursuit sa trajectoire tout simplement éclatante depuis son arrivée dans la Ligue.

💥 Leila Lacan cartonne encore : 22 points, record en #WNBA ! 🔥 Et face à New York, champion en titre, pour ne rien gâcher ! 🇺🇸 https://t.co/SSNNkCskxO pic.twitter.com/JTTXa73DdH — BeBasket (@Be_BasketFr) August 26, 2025

Avant ce carton offensif, Lacan s’est également illustrée par son impact en défense, étant la meilleure intercepteuse de la Ligue depuis son arrivée à Connecticut. Elle avait également enregistré le record de passes décisives délivrées sans perte de balle, 14, il y a à peine une semaine. Brique après brique, Leïla Lacan s’installe comme l’une des meilleures jeunes joueuses de WNBA, sur qui il faudra compter dans le futur.

Ses coéquipières tricolores ont été moins brillantes dans cette soirée, Migna Touré (1,83 m, 30 ans) étant limitée à trois petites minutes pendant que Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) a joué 33 minutes pour seulement 3 points à 1/6 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives.

Côté new-yorkais, Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) a reçu un traitement de faveur de la défense du Sun, dont elle a peiné à s’extirper. L’arrière tricolore n’a joué que 16 minutes pour 2 points à 1/4 aux tirs, confirmant son creux depuis les dernières titularisations sous le maillot du Liberty. Son équipe reprend du rythme et coupe par la même occasion celui du Sun, qui restait sur trois victoires de suite.