Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
WNBA

Leila Lacan cartonne encore : record de points en WNBA !

WNBA - Très en vue depuis plusieurs semaines, Leïla Lacan a terminé meilleure marqueuse de la rencontre entre Connecticut et New York perdue sur le fil par le Sun (81-79), en établissant son nouveau record au scoring alors qu'elle était blessée à l'œil.
|
00h00
Résumé
Écouter
Leila Lacan cartonne encore : record de points en WNBA !

Encore touchée à l’œil droit, Leila Lacan a délivré sa meilleure prestation offensive face à New York, avec un nouveau record de points.

Crédit photo : John Jones-Imagn Images

Sa présence dans la rencontre était compromise jusqu’aux derniers instants et pourtant, Leila Lacan (1,80 m, 21 ans) s’est de nouveau mise en évidence avec le Sun, qui a longtemps cru disposer des championnes en titre new-yorkaises. Mais à l’expérience, c’est bien le Liberty qui s’est imposé 81-79 pour le retour de sa superstar Breanna Stewart (19 points, 5 rebonds en 21 minutes) après 13 matchs manqués afin de soigner une contusion au genou droit.

 

Malgré la défaite, la meneuse internationale française a établi son nouveau record de points avec 22 points à 9/15 aux tirs dont 2/3 à 3-points, 3 rebonds et 3 passes en 31 minutes. Elle avait aussi la possibilité d’égaliser pour le Sun dans les derniers instants en chipant un ballon à Stewart, avant d’être stoppée par Sabrina Ionescu.

Leila LACAN
Leila LACAN
22
PTS
3
REB
3
PDE
Logo WNBA
NYL
81 79
CON

La belle performance de Lacan est d’autant plus marquante qu’elle aurait pu ne pas jouer à cause d’une blessure à l’œil droit, lui valant un œil au beurre noir qui aurait pu l’handicaper. Mais il n’en a rien été, et la jeune joueuse poursuit sa trajectoire tout simplement éclatante depuis son arrivée dans la Ligue.

Avant ce carton offensif, Lacan s’est également illustrée par son impact en défense, étant la meilleure intercepteuse de la Ligue depuis son arrivée à Connecticut. Elle avait également enregistré le record de passes décisives délivrées sans perte de balle, 14, il y a à peine une semaine. Brique après brique, Leïla Lacan s’installe comme l’une des meilleures jeunes joueuses de WNBA, sur qui il faudra compter dans le futur.

Bria HARTLEY
Bria HARTLEY
3
PTS
4
REB
4
PDE
Logo WNBA
NYL
81 79
CON

Ses coéquipières tricolores ont été moins brillantes dans cette soirée, Migna Touré (1,83 m, 30 ans) étant limitée à trois petites minutes pendant que Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) a joué 33 minutes pour seulement 3 points à 1/6 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives.

Marine JOHANNES
Marine JOHANNES
2
PTS
1
REB
2
PDE
Logo WNBA
NYL
81 79
CON

Côté new-yorkais, Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) a reçu un traitement de faveur de la défense du Sun, dont elle a peiné à s’extirper. L’arrière tricolore n’a joué que 16 minutes pour 2 points à 1/4 aux tirs, confirmant son creux depuis les dernières titularisations sous le maillot du Liberty. Son équipe reprend du rythme et coupe par la même occasion celui du Sun, qui restait sur trois victoires de suite.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
WNBA
WNBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
fabien_xrousse
Pas certain que l'expression "Brique après brique" soit bien adaptée pour décrire une progression au basket ;)
Répondre
(2) J'aime
zonepress
Surtout avec une meilleure perf au scoring !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Tajuan Agee rejoint à son tour le Dubaï Basketball, en tant que partenaire d’entraînement
EuroBasket
00h00Théo Maledon, confiance retrouvée grâce à l’ASVEL : « J’ai joué le meilleur basket de ma carrière cette année ! »
NM3
00h00Trois ans après son dernier match, Jean-Victor Traoré reprend du service en NM3 !
Fiba Europe Cup
00h00Trois arbitres français accèdent au niveau FIBA
WNBA
00h00Leila Lacan cartonne encore : record de points en WNBA !
ELITE 2
00h00Vinnie Shahid et Champagne Basket, c’est déjà fini
Luke Nelson, ancien meneur du Portel, sera l'un des fers de lance de la Grande-Bretagne à l'Euro
EuroBasket
00h00Uduje (SCABB) coupé, mais six anciens joueurs LNB à l’Euro avec la Grande-Bretagne
Karim Mané débarque à Rouen
ELITE 2
00h00Rouen engage un international sénégalais
risacher fauthoux
EuroBasket
00h00ITW – Avec les Bleus, Zaccharie Risacher retrouve Frédéric Fauthoux : “C’est gratifiant de vivre cette expérience avec lui”
L'Espagne a tout gagné chez les filles cet été
EuroBasket U16 Féminin
00h00U16, U18, U20 : L’Espagne signe un triplé historique en 2025
1 / 0
Livenews NBA
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
1 / 0