L’Élan Béarnais évite le piège tendu par le promu Challans

Pour sa troisième saison en ELITE 2 (ex Pro B), l’Élan Béarnais se veut ambitieux. Désireux de terminer premier à l’issue de la saison régulière pour remonter en Betclic ELITE (pour la première fois depuis 2022/23) sans passer par la case playoffs, les Palois se lançaient dans le grand bain ce vendredi soir au Palais des Sports. Face au promu Challans, les hommes de Mickaël Hay ont mis du temps à trouver leur rythme avant de faire plier leurs adversaires en fin de rencontre (77-67).

Un léger retard à l’allumage

L’impatience se faisait sentir du côté des supporters de l’Élan Béarnais au moment de démarrer cette saison 2025-2026. Malgré un bilan mitigé en préparation (3 victoires pour 3 défaites, et une qualification en 32e de finale de Coupe de France contre Boulazac), les locaux ont eu beaucoup de mal à rentrer dans leur match. Accrochée par un promu qui aura joué crânement sa chance pendant près de 35 minutes, l’équipe de Mickaël Hay peut remercier ses cadres. Fabio Milanese (10 points) – Thomas Cornely (15 points, 5 passes décisives) ou encore le capitaine Bastien Pinault (14 points), se sont montrés efficaces au meilleur des moments. Dans le dur quasiment tout le match, l’EBPLO a fait preuve de caractère pour l’emporter et se détacher dans le dernier quart-temps.

Face à une équipe vendéenne très adroite, les protégés de Mickaël Hay ont assuré l’essentiel en remportant ce premier succès devant leur public.

