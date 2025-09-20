Recherche
ELITE 2

L’Élan Béarnais évite le piège tendu par le promu Challans

ELITE 2 - Pour son premier match de la saison, l'Élan Béarnais a joué avec les nerfs de ses supporters. Bousculés par le promu Challans, les hommes de Mickaël Hay ont tenu bon pour arracher un précieux succès d'entrée (77-67).
|
00h00
L’Élan Béarnais évite le piège tendu par le promu Challans
Crédit photo : Bastien Lamarche

Pour sa troisième saison en ELITE 2 (ex Pro B), l’Élan Béarnais se veut ambitieux. Désireux de terminer premier à l’issue de la saison régulière pour remonter en Betclic ELITE (pour la première fois depuis 2022/23) sans passer par la case playoffs, les Palois se lançaient dans le grand bain ce vendredi soir au Palais des Sports. Face au promu Challans, les hommes de Mickaël Hay ont mis du temps à trouver leur rythme avant de faire plier leurs adversaires en fin de rencontre (77-67).

– Journée 1

Un léger retard à l’allumage

L’impatience se faisait sentir du côté des supporters de l’Élan Béarnais au moment de démarrer cette saison 2025-2026. Malgré un bilan mitigé en préparation (3 victoires pour 3 défaites, et une qualification en 32e de finale de Coupe de France contre Boulazac), les locaux ont eu beaucoup de mal à rentrer dans leur match. Accrochée par un promu qui aura joué crânement sa chance pendant près de 35 minutes, l’équipe de Mickaël Hay peut remercier ses cadres. Fabio Milanese (10 points) – Thomas Cornely (15 points, 5 passes décisives) ou encore le capitaine Bastien Pinault (14 points), se sont montrés efficaces au meilleur des moments. Dans le dur quasiment tout le match, l’EBPLO a fait preuve de caractère pour l’emporter et se détacher dans le dernier quart-temps.

Thomas CORNELY
Thomas CORNELY
15
PTS
4
REB
5
PDE
Logo ELITE 2
PAU
77 67
CHA

Face à une équipe vendéenne très adroite, les protégés de Mickaël Hay ont assuré l’essentiel en remportant ce premier succès devant leur public.

A Pau,

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Challans
Challans
ELITE 2
ELITE 2
