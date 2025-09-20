Officiel – Jordan Loyd quitte Monaco : « C’était une expérience incroyable »

La ligne arrière monégasque ne sera plus la même à la rentrée. C’est officiel : Jordan Loyd (1,93 m, 32 ans) n’est plus un joueur de l’AS Monaco. Son départ vers l’Anadolu Efes, que nous annoncions hier après-midi, a été officialisé par toutes les parties. À commencer par le club turc, qui parle d’un « accord trouvé avec l’AS Monaco pour le transfert de Jordan Loyd dans notre équipe. » Le message précise tout de même qu’une visite médicale doit être effectuée avant la signature du contrat. Du côté du Rocher, on annoncé qu’ « après trois saisons au club, Jordan Loyd quitte la Roca Team. » De quoi susciter des réactions des fans, tristes de voir le joueur partir. L’arrière américano-polonais leur a laissé un message, communiqué par le club sur les réseaux sociaux :

« Fans de Monaco, je voulais juste vous dire, tout d’abord, du fond du cœur et au nom de toute ma famille, que je vous remercierai jamais assez pour tout l’amour et le soutien que vous m’avez témoignés au cours de ces trois dernières années. Il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas, et vous m’avez accompagné à chaque étape. Merci de m’avoir motivé, poussé mais surtout soutenu sans relâche et de m’avoir témoigné tout l’amour que seul Monaco sait donner. Vous allez vraiment me manquer, vous qui avez rendu cette expérience à Monaco si incroyable pour ma famille et pour moi. Merci à tous. »

Un départ marquant

Une annonce de départ qui n’est forcément pas sans rappeler celle vers le Maccabi Tel-Aviv à l’inter-saison 2024, avant un retour quelques semaines plus tard, pour des raisons de sécurité. Le cadre de vie sur le Rocher était idéal pour lui et sa famille. Cette fois, il ne devrait pas y avoir de demi-tour pour Jordan Loyd.

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Zénit St-Petersburg, l’arrière d’1,93 m a joué plus de 170 matchs sous le maillot monégasque. La majorité en EuroLeague, ce qui était l’objectif de sa signature. Mais il a aussi marqué le championnat français, notamment avec son trophée de MVP des Finales lors du premier titre de champion de France de l’ASM en 2023. « Un moment pour l’histoire, gravé à jamais » comme l’indique le communiqué du club. Les blessures l’ont ensuite gêné dans sa progression. C’est une page qui se tourne.

Le champion NBA 2019 avec Toronto rejoint ainsi l’Anadolu Efes. Il ne sera pas dépaysé au niveau de la langue parlée dans le vestiaire puisque quatre Français garnissent déjà les rangs du club turc (Isaïa Cordinier, Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois, Brice Dessert). Il rejoint aussi un autre ex-coéquipier monégasque, Georgios Papagiannis, dans un club qui a décidément pillé la France cet été. Après un EuroBasket flamboyant avec la Pologne (22,4 points de moyenne), son but sera forcément d’avoir plus d’opportunités de briller. Il n’avait jamais eu une position de leader à Monaco, devant toujours partager la balle avec Mike James ou Élie Okobo sur les lignes arrières. Cette fois, il jouera notamment aux côtés d’une autre star du continent, Shane Larkin.