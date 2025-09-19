Recherche
ELITE 2

Quimper, Antibes et Orléans démarrent à l’extérieur, Roanne et Blois s’imposent à domicile

ELITE2 - La première journée d’ELITE 2 a livré son lot de surprises et de confirmations. Orléans a frappé fort à Nantes (72-87), Blois a résisté au SCABB (85-81) et Roanne a signé sa revanche sur Aix-Maurienne (79-73).
00h00
Dylan Affo Mama et Roanne ont pris leur revanche sur Aix-Maurienne

Crédit photo : Chorale de Roanne

La saison 2025-2026 d’ELITE 2 est lancée. Après le succès de Vichy jeudi à Caen, les neuf autres rencontres de la première journée se sont déroulées vendredi 19 septembre, sans diffusion à cause des problèmes techniques de Keemotion. Entre confirmations pour les favoris, surprises des promus et performances individuelles marquantes, le championnat a pris son premier visage.

Orléans assume son statut à Nantes

Parmi les prétendants à la montée, l’Orléans Loiret Basket a parfaitement lancé sa saison en allant s’imposer avec autorité sur le parquet de Nantes (72-87). Les hommes de Thomas Drouot ont démarré tambour battant, menant déjà 14-43 à la 16e minute. Si Nantes a cru pouvoir revenir grâce à Kyle Riddley et Matyis Kangudia (67-75, 34e), les Loirétains ont maîtrisé la fin de rencontre en s’appuyant sur une circulation de balle collective (27 passes décisives).

Blois porté par la folie du Jeu de Paume

À domicile, l’ADA Blois a décroché un premier succès important contre le SCABB (85-81). Privés de Fabien Damase, les joueurs de David Morabito ont compensé par leur adresse extérieure (15/37 à 3-points). Jonas Boulefaa a inscrit un tir primé décisif en fin de match pour redonner l’avantage aux siens (80-79). La soirée a été d’autant plus belle que Talis Soulhac a fêté ses 19 ans devant un public en fusion.

Quimper frappe à Évreux, Pau résiste à Challans

Promu dans la division, Quimper est allé l’emporter à Évreux (72-87), porté par les 18 points de Terrell Gomez. Les Béliers avaient déjà tué le suspense à la pause (+21, 28-49) après une belle entame (13-27, 10e). L’autre promu, Challans a longtemps tenu tête à Pau mais leurs 27 balles perdues ont pesé cher dans la balance au final (77-67).

Antibes et Champagne Basket réussissent leur entrée

Antibes a remporté un match accroché à Poitiers (79-87). Menés en fin de partie (71-67, 34e), les Sharks ont pu compter sur un duo décisif : Bathiste Tchouaffé (15 points, 6 rebonds, 3 interceptions) et Shekinah Munanga (24 points en 21 minutes). Champagne Basket s’est imposé d’un souffle contre Hyères-Toulon (81-80) grâce aux 20 points de Maël Hamon-Crespin.

Rouen solide, l’ASA continue sur sa lancée

À domicile, Rouen a dominé le Stade Rochelais (85-77) en écrasant la bataille du rebond (47 prises à 29). Finaliste surprise des barrages la saison passée, l’Alliance Sport Alsace a confirmé son identité défensive en tenant Denain à 35 % de réussite aux tirs pour s’imposer 76-69. Enfin, Roanne a disposé d’Aix-Maurienne (79-73) avec cinq joueurs entre 10 et 12 points.

Résultats de la 1ère journée d’ELITE 2 :

  • Vichy – Caen : 75-68

  • Roanne – Aix-Maurienne : 79-73

  • Blois – SCABB : 85-81

  • Nantes – Orléans : 72-87

  • Denain – Alliance Sport Alsace : 69-76

  • Champagne Basket – Hyères-Toulon : 81-80

  • Poitiers – Antibes : 79-87

  • Evreux – Quimper : 72-87

  • Élan béarnais – Challans : 77-67

  • Rouen – Stade Rochelais : 85-77

gdeschozadir
Je ne suis pas convaincu par la prestation de mon cher club, la Chorale de Roanne qui s'est fait peur ( et nous a fait peur) dans le dernier quart temps. Il faudra montrer un autre visage pour espérer jouer les premiers rôles.
Répondre
(1) J'aime
halle_37
Disons que l'essentiel est là, on a eu une grosse blessure cette semaine, on verra au fil des semaines.... Allez chorale
Répondre
(0) J'aime
thebrow
Pau n’a pas perdu … le match n’est même pas fini
Répondre
(0) J'aime
jagasse
Victoire de l'élan 77 -67
Répondre
(0) J'aime
pg4445- Modifié
Bonsoir, j'attends aussi des explications de la lnb sur les images catastrophiques transmises par lnb.tv et l'impossibilité de suivre le "play by play" La Lnb n'était pas prêt !!!! Avant une première journée, il aurait fallu faire des essais !!! la lnb.tbv ose mettre déjà en replay les matchs avec ces images !!!!!!
Répondre
(0) J'aime
lolo45
Orléans assume son statut à Nantes ...Les hommes de Thomas Drouot ont démarré tambour battant, menant déjà 14-43 ... bla bla bla ! Thomas Drouot ! il me semble qu'il est le nouvel entraîneur du SOM Boulogne-sur-Mer pour la saison à venir, à moins que l'Olb ait viré Lamine Kébé après le premier tour de coupe de France ! mais j'en doute. Bref, cela étant; ça fait quand même une première victoire à l'extérieur sans l'Américain de service ... toujours bon à prendre.
Répondre
(0) J'aime
