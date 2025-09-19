Quimper, Antibes et Orléans démarrent à l’extérieur, Roanne et Blois s’imposent à domicile

La saison 2025-2026 d’ELITE 2 est lancée. Après le succès de Vichy jeudi à Caen, les neuf autres rencontres de la première journée se sont déroulées vendredi 19 septembre, sans diffusion à cause des problèmes techniques de Keemotion. Entre confirmations pour les favoris, surprises des promus et performances individuelles marquantes, le championnat a pris son premier visage.

Orléans assume son statut à Nantes

Parmi les prétendants à la montée, l’Orléans Loiret Basket a parfaitement lancé sa saison en allant s’imposer avec autorité sur le parquet de Nantes (72-87). Les hommes de Thomas Drouot ont démarré tambour battant, menant déjà 14-43 à la 16e minute. Si Nantes a cru pouvoir revenir grâce à Kyle Riddley et Matyis Kangudia (67-75, 34e), les Loirétains ont maîtrisé la fin de rencontre en s’appuyant sur une circulation de balle collective (27 passes décisives).

Victoire de l'OLB pour cette première journée de championnat ! 🔥 Très dominants durant les 20 premières minutes, les Orléanais auront parfaitement su gérer leur avance au retour des vestiaires ! 📊 17 points pour Ludo, 16 chacun pour Lorenzo et Tomi !#TousOLB pic.twitter.com/ZZybHCrckK — OrléansLoiretBasket (@OLB45) September 19, 2025

Blois porté par la folie du Jeu de Paume

À domicile, l’ADA Blois a décroché un premier succès important contre le SCABB (85-81). Privés de Fabien Damase, les joueurs de David Morabito ont compensé par leur adresse extérieure (15/37 à 3-points). Jonas Boulefaa a inscrit un tir primé décisif en fin de match pour redonner l’avantage aux siens (80-79). La soirée a été d’autant plus belle que Talis Soulhac a fêté ses 19 ans devant un public en fusion.

Quimper frappe à Évreux, Pau résiste à Challans

Promu dans la division, Quimper est allé l’emporter à Évreux (72-87), porté par les 18 points de Terrell Gomez. Les Béliers avaient déjà tué le suspense à la pause (+21, 28-49) après une belle entame (13-27, 10e). L’autre promu, Challans a longtemps tenu tête à Pau mais leurs 27 balles perdues ont pesé cher dans la balance au final (77-67).

Antibes et Champagne Basket réussissent leur entrée

Antibes a remporté un match accroché à Poitiers (79-87). Menés en fin de partie (71-67, 34e), les Sharks ont pu compter sur un duo décisif : Bathiste Tchouaffé (15 points, 6 rebonds, 3 interceptions) et Shekinah Munanga (24 points en 21 minutes). Champagne Basket s’est imposé d’un souffle contre Hyères-Toulon (81-80) grâce aux 20 points de Maël Hamon-Crespin.

✅ 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 La Chorale s'impose pour la première de la saison d'Élite 2 face à Aix-Maurienne (79-73) 👉 On enchaîne dès mardi 20h, avec la réception de Rouen !#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/qezHCIJ4BH — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) September 19, 2025

Rouen solide, l’ASA continue sur sa lancée

À domicile, Rouen a dominé le Stade Rochelais (85-77) en écrasant la bataille du rebond (47 prises à 29). Finaliste surprise des barrages la saison passée, l’Alliance Sport Alsace a confirmé son identité défensive en tenant Denain à 35 % de réussite aux tirs pour s’imposer 76-69. Enfin, Roanne a disposé d’Aix-Maurienne (79-73) avec cinq joueurs entre 10 et 12 points.