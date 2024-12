L’Élan Chalon a adhéré au style Delord : « Même avec Phil Jackson sur le banc, on sera mauvais si ce n’est pas le cas ! »

Doudoune noire sur le dos, bébé dans les bras, une légende absolue du jeu a discrètement pris place ce samedi au deuxième rang du Colisée. Quasiment incognito, à peine embêté par quelques demandes de photos en fin de match, son physique passe-partout l’aidant largement à se fondre dans la masse. Depuis quelques jours, la ville de Chalon-sur-Saône a accueilli ce week-end le meilleur passeur de l’histoire de la NBA, John Stockton, venu voir son fils comme il l’a fait dans tous ses précédents clubs français.

L’Élan Chalon veut avoir de « la fierté défensive »

« Qu’il soit là, c’est spécial sans l’être », sourit Michael Stockton, auteur d’une prestation qui a sûrement rendu fier son icône de père (11 points à 4/5, 3 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions). « C’est surtout sympa après le match de pouvoir passer du temps avec lui, avec ma mère, de parler de la rencontre et d’autres choses. » Comme il l’a fait en conférence de presse, le meneur bourguignon a peut-être raconté à ses parents comment le message délivré par Elric Delord avait bien infusé auprès des Chalonnais cette semaine. Ce qui a entraîné une première victoire convaincante face à Saint-Quentin (91-63).

Michael, quelles ont été les clefs du match ?

Déjà, il y a l’énergie ! Notre intensité nous a portés toute la soirée, même sur les séquences où nous n’avons pas si bien joué. Et on a fait preuve de discipline, on a fait attention à ce qu’ils proposaient, on a suivi les consignes.

Est-ce un nouveau début pour l’Élan Chalon ?

Complètement. Du moins, dès qu’il y a un changement de la sorte, ça doit l’être. Peu importe le passé, il faut se dire qu’on repart de zéro et carte blanche à partir de là. Il faut que l’on change notre image et la façon dont on joue. Ce match contre Saint-Quentin est un bon début.

Quand vous évoquez ce changement d’identité, la pire défense de Betclic ÉLITE n’a encaissé que 63 points ce samedi…

Oui, et c’est un énorme changement ! Ça vient de l’intensité déployée. Surtout, il y a eu une vraie solidarité. Tous les gars ont fait leur boulot, ont protégé le mec d’à côté, ont fait les efforts nécessaires. On a eu l’air bien mieux défensivement grâce à tout cela.

Et prendre un peu plus de fierté à défendre, peut-être, aussi ?

C’est ça ! La défense et le rebond peuvent nous porter lors de soirées où l’attaque n’est pas au rendez-vous. Donc oui, il faut un peu plus de fierté défensive, et essayer d’en faire une grosse part de notre identité.

« Le message du nouveau coach est axé sur la défense et le rebond ! »

Vous travaillez depuis mardi matin avec Elric Delord. Qu’est-ce qui change par rapport à Savo Vucevic ?

Ce sont des styles différents de coaching, des philosophies différentes. Cela ne veut pas dire qu’il y en a une qui est mauvaise et l’autre qui est fantastique. Mais je crois que notre équipe a immédiatement adhéré au style Delord. Encore une fois, cela concerne la défense et les efforts. Les gars ont adhéré et c’est primordial : si ce n’est pas le cas, on sera mauvais, même avec Phil Jackson sur le banc ! Tout le monde a fait un effort pour assimiler ce que prône le coach. Quand tous les joueurs s’approprient le discours, de bonnes choses peuvent arriver !

Concrètement, quel a été le message d’Elric Delord ces derniers jours ?

Que l’on va jouer plus dur, que l’on va mettre en meilleure condition physique et que l’on va faire de chaque match une guerre de tranchées ! Le message a aussi été axé sur la défense et le rebond. Il nous répète qu’il veut de l’acharnement sur le terrain.

C’est facile, entre guillemets, de briller sur le premier match d’une nouvelle ère. Le plus dur sera-t-il maintenant de répéter cela ?

Tout à fait. La régularité est la clef de tout ! Briller sur un match mais ne pas faire les efforts le week-end suivant, cela voudrait dire que cette victoire est un coup de chance. Que l’on gagne ou perde, il faut garder le même état d’esprit et jouer toutes les rencontres avec la même agressivité. On veut garder le même style, cette même intensité, à chaque fois désormais ! Il faut inscrire ce message encore plus profondément chez chacun d’entre nous.

Propos recueillis à Chalon-sur-Saône,