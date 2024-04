L’Élan Chalon et Limoges valident leur maintien : merci Demonte Harper et Nicolas Lang !

Limoges et l’Élan Chalon viennent rejoindre le contingent d’équipes ayant assuré leur maintien en Betclic ELITE. Après leur victoire contre Gravelines-Dunkerque (88-63 et Blois (92-95, a.p.), les deux formations ont décroché respectivement leur 14e et 13e victoire de la saison. Quatre équipes vont encore se confronter à distance (Dijon, Gravelines-Dunkerque, Roanne et Blois) pour éviter de finir parmi les deux équipes relégables qui accompagneront Boulogne-Levallois en Pro B.

𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘, 𝗜𝗟𝗦 𝗟’𝗢𝗡𝗧 𝗙𝗔𝗜𝗧 !!! Après avoir été menés tout le match, nos chalonnais s’imposent en prolongation face à Blois et 𝗔𝗦𝗦𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗜𝗡𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗘𝗡 𝗕𝗘𝗧𝗖𝗟𝗜𝗖 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 🔥🔥🔥 BRAVO MESSIEURS !!!! pic.twitter.com/4acI4RLUq3 — Elan Chalon (@ELANCHALON) April 23, 2024

Demonte Harper puissance 36 au Jeu de Paume

Qui a dit qu’à 34 ans, on ne pouvait pas faire tomber ses vieux records en carrière ? Avant ce mardi 23 avril, le meilleur total de points de Demonte Harper datait de sa dernière année NCAA (35 points avec Morehead State). Le natif de Nashville dans le Tennessee a établi une nouvelle marque à l’issue d’une prestation de haut-vol à Blois (36 points à 11/20 aux tirs), synonyme de maintien pour son équipe.

À créditer de 9 points au bout de 20 minutes de jeu (47-39), Demonte Harper a commencé son festival en début de seconde période (6 points de suite) pour initier la remontée bourguignonne. Menant à une seule reprise lors du 1er quart-temps, l’Élan Chalon a réussi à égaliser de nouveau… à 4 secondes de la fin du temps réglementaire sur des lancers-francs de Kenny Baptiste (80-80). La prolongation a pourtant pris le même scénario que les 40 minutes précédentes. Les Blésois ont bien commencé, puis se sont écroulés, notamment sous les coups de Demonte Harper, encore lui, avec ses 9 points dans la période supplémentaire. Ce qui l’a donc amené à 36 unités, son record de points en carrière, mais aussi celui de la saison en Betclic ELITE.

Alors que Blois pouvait totalement se relancer dans la course au maintien en enchaînant une 2e victoire après Cholet, le club du Loir-et-Cher a pris un gros coup sur la tête. À trois journées de la fin, deux victoires séparent l’ADA du premier non relégable, Gravelines-Dunkerque.

Limoges garantit son maintien dans son jardin de Beaublanc

À Beaublanc, l’issue de la rencontre n’a souffert d’aucune contestation possible. Après avoir dominé le premier acte contre Gravelines-Dunkerque (42-26), le Cercle Saint-Pierre n’a pas baissé pavillon en seconde période (88-63). Avec un Nicolas Lang à sa main (26 points à 8/13 aux tirs) et une forte présence aux lancers francs (25/31), le club limougeaud n’avait pas grand chose à craindre d’une équipe nordiste pas vraiment dans ses baskets. Après une première mi-temps cataclysmique au niveau de l’adresse (54% à 2-points et 23% à 3-points au final), les Maritimes n’ont pas réussi à se reprendre par la suite.

Limoges valide ainsi un maintien qu’il aura fallu aller chercher sur le terrain, après s’être vu sanctionner de deux victoires retirées par la DNCCG.