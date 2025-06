Léo Westermann et Boris Dallo disputent le Final Four pour la montée en Liga Endesa

Qui accompagnera le San Pablo Burgos de Bruno Savignani, ex-assistant de Strasbourg, en Liga Endesa ? La réponse sera donnée ce week-end du 7 et 8 juin, à l’issue du Final Four de LEB Oro. Quatre équipes vont se disputer le dernier ticket vers l’élite espagnole : Fuenlabrada, Palencia, Bétis Séville et Estudiantes. Parmi elles, l’on retrouve deux joueurs tricolores : Léo Westermann et Boris Dallo.

Les demi-finales de ce Final Four de LEB Oro opposeront Fuenlabrada à Palencia et Estudiantes au Bétis Séville ce samedi 7 juin. Les vainqueurs du dernier carré se retrouveront en finale ce dimanche 8 juin à 17h30.

Longtemps en lutte avec San Pablo Burgos, Léo Westermann (1,98 m, 32 ans) et Fuenlabrada ont finalement du dire adieu à la première de la saison régulière de LEB Oro à quelques journées de la fin. Pour l’expérimenté meneur français et sa formation, il faudra désormais passer l’obstacle Palencia, 6e cette saison. À 33 ans, pour sa 16e saison professionnelle, l’Alsacien est un joueur clé du club de la région de Madrid, étant le 3e meilleur marqueur (9 points) et le meilleur passeur (3,8 passes décisives).

Boris Dallo (1,96 m, 31 ans) a lui fait la découverte de l’Espagne cette saison, au Bétis Séville. Après une courte pige médicale à Cholet en début de saison et un essai infructueux au SLUC Nancy, le joueur couteau-suisse avait décidé de tenter l’aventure ibérique. Après des débuts discrets, le Nantais a pris un véritable rôle au sein de la formation andalouse, tournant autour des 20 minutes de jeu sur les dernières rencontres. En 8 matchs de LEB Oro, il a cumulé 5,6 points à 38% aux tirs et 3,5 rebonds de moyenne. Le Bétis Séville sera opposé à l’Estudiantes, ancienne équipe d’Edwin Jackson, pour une place en finale de ce Final Four.