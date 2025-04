“Toulouse are going to lose”. C’est par cette phrase bien vue des commentateurs américains de la FIBA que le tournoi d’Utsunomiya s’est terminé pour l’équipe 3×3 de Toulouse. Créée début janvier par les anciens joueurs de Paris 3×3 et les médaillés olympiques, celle-ci disputait le premier Masters de la saison du World Tour. Et les joueurs ont fait bonne figure. Il faut dire que Franck Seguela – récemment monté sur la troisième marche du classement individuel mondial, une première pour un joueur français – Jules Rambaut, Paul Djoko et Hugo Suhard se connaissent par cœur. Ils étaient d’ailleurs classés tête de série n°2 du tournoi. Et le quatuor a tenu son rang en poule, en gagnant ses deux matchs contre Riffa (n°7) et Londres (n°10), respectivement 21-18 et 21-15. Une qualification pour les quarts de finale était donc déjà validée pour ce premier gros événement de la saison.

Une finale entre Miami et Amsterdam au programme

Lors de celui-ci contre Vienne (n°5), les néo-toulousains l’ont emporté dans un match plus défensif, 17-13. C’est dans ce contexte que le vigoureux intérieur Jules Rambaut s’est régalé avec 8 points. Le vice-champion olympique rémois a d’ailleurs remis ça lors de la demi-finale contre Miami (n°3), avec encore 8 points. Mais il a en revanche coûté cher à son équipe dans les dernières minutes. Alors que Toulouse tentait tant bien que mal de revenir, il a commis deux fautes dans la dernière minute, dont celle qui donne le lancer-franc de la victoire à Miami, 21-16. Les Tricolores n’auront donc pas l’occasion d’affronter Amsterdam en finale, et d’ainsi prendre leur revanche (pour Rambaut et Seguela) sur les deux champions olympiques néerlandais Jan Driessen et Worthy de Jong…

Ce premier gros tournoi de la saison pour la team Toulouse 3×3 se conclut donc par trois victoires pour une défaite. Un bilan plutôt encourageant. Encore plus quand on sait que le même quatuor n’avait pas passé le premier tour de la première compétition de la saison à Bangkok sous le maillot de l’équipe de France.