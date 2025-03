L’équipe de France masculine bat l’Australie pour lancer sa Champions Cup

L’équipe de France de 3×3 masculine a remporté le premier match de son histoire lors de la toute nouvelle Champions Cup. Les Bleus ont battu l’Australie 17 à 13.

Franck Seguela les a bien lancés avec un panier à 2-points pour rapidement prendre l’avantage (3-0) et le conserver. Mais, physiques, les Boomers se sont accrochés et sont revenus à -1 (12-11) à 1 minute 33 de la fin. Seulement, Hugo Suhard a écarté les Australiens sur un panier à 2-points. De quoi filer vers un premier succès avant d’affronter les États-Unis (11h15) et la Thaïlande (13h) ce samedi.