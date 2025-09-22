L’équipe de France U23 féminine de 3×3 s’est illustrée lors de la Coupe du monde en décrochant la médaille d’argent à Xiong’an, en Chine. Après un quart de finale renversant contre la Chine et une demi-finale haletante face à l’Espagne, les Tricolores ont buté sur les Pays-Bas en finale, terminant ainsi deuxièmes d’une compétition relevée. Les Bleuets se sont fait eux sortir dès la phase de poule.

Une qualification arrachée au buzzer contre la Chine

En quarts de finale, les Bleues ont tremblé face à la Chine (19-17). Menées dans les dernières secondes, elles ont arraché leur qualification grâce à un scénario incroyable : à 3 secondes de la fin, Vaciana Gomis a inscrit un lancer-franc, manqué le second, mais Louise Bussiere a récupéré le rebond avant de réussir un tir à 2 points au buzzer. Un exploit collectif qui a ouvert la voie vers les demi-finales.

BUSSIERE. CALLS. GAME! 😱 FRANCE 🇫🇷 DEFEAT CHINA 🇨🇳 IN OT TO HEAD TO THE #3x3U23 SEMIS! 🥶 pic.twitter.com/1GT9MeGUxO — 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 21, 2025

Une victoire de caractère face à l’Espagne

En demi-finale, la France retrouvait son éternelle rivale, l’Espagne. Longtemps menées (15-11 à deux minutes de la fin), les coéquipières de Vaciana Gomis, décisive avec 10 points, ont su inverser la tendance. Grâce notamment à Samantha Peytour, elles ont décroché une victoire d’un souffle (18-17) qui les envoyait en finale mondiale.

FRANCE 🇫🇷 COME AWAY WITH THE WIN! 🤯 They comeback to defeat Spain and book a spot in the #3x3U23 FINAL! 🤩 pic.twitter.com/QrWTCEA96G — 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 21, 2025

Les Pays-Bas trop forts en finale

Face aux Pays-Bas, l’équipe de France a livré une bataille intense mais a fini par céder. Après un chassé-croisé équilibré en début de rencontre, les Néerlandaises ont réalisé une série décisive menée par Liselot Kulk et Alissa Van der Plas. Malgré les efforts de Louise Bussière (9 points), les Tricolores se sont inclinées 21-15. Elles repartent toutefois avec une précieuse médaille d’argent, récompense d’un parcours solide et prometteur.