3x3

L’équipe de France U23 féminine décroche l’argent à la Coupe du monde 3×3

3x3 - L’équipe de France U23 féminine a remporté la médaille d’argent à la Coupe du monde 3x3 après un parcours héroïque marqué par des victoires arrachées contre la Chine et l’Espagne, avant de céder en finale face aux Pays-Bas.
|
00h00
Résumé
Écouter
L'équipe de France U23 féminine décroche l'argent à la Coupe du monde 3×3

L’équipe de France 3×3 U23 a perdu en finale contre les Pays-Bas

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France U23 féminine de 3×3 s’est illustrée lors de la Coupe du monde en décrochant la médaille d’argent à Xiong’an, en Chine. Après un quart de finale renversant contre la Chine et une demi-finale haletante face à l’Espagne, les Tricolores ont buté sur les Pays-Bas en finale, terminant ainsi deuxièmes d’une compétition relevée. Les Bleuets se sont fait eux sortir dès la phase de poule.

Une qualification arrachée au buzzer contre la Chine

En quarts de finale, les Bleues ont tremblé face à la Chine (19-17). Menées dans les dernières secondes, elles ont arraché leur qualification grâce à un scénario incroyable : à 3 secondes de la fin, Vaciana Gomis a inscrit un lancer-franc, manqué le second, mais Louise Bussiere a récupéré le rebond avant de réussir un tir à 2 points au buzzer. Un exploit collectif qui a ouvert la voie vers les demi-finales.

Une victoire de caractère face à l’Espagne

En demi-finale, la France retrouvait son éternelle rivale, l’Espagne. Longtemps menées (15-11 à deux minutes de la fin), les coéquipières de Vaciana Gomis, décisive avec 10 points, ont su inverser la tendance. Grâce notamment à Samantha Peytour, elles ont décroché une victoire d’un souffle (18-17) qui les envoyait en finale mondiale.

Les Pays-Bas trop forts en finale

Face aux Pays-Bas, l’équipe de France a livré une bataille intense mais a fini par céder. Après un chassé-croisé équilibré en début de rencontre, les Néerlandaises ont réalisé une série décisive menée par Liselot Kulk et Alissa Van der Plas. Malgré les efforts de Louise Bussière (9 points), les Tricolores se sont inclinées 21-15. Elles repartent toutefois avec une précieuse médaille d’argent, récompense d’un parcours solide et prometteur.

Louise Bussière et l'équipe de France U23 ont atteint la finale de la Coupe du monde U23
Louise Bussière et l’équipe de France U23 ont atteint la finale de la Coupe du monde U23 (photo : FIBA)
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
